Petković: Preneo sam diplomatama kakve bi pogubne posledice za srpski narod imalo ukidanje dinara

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Petar Petković saopštio je da je u delegaciji Evropske unije imao veoma produktivan razgovor sa šefovima misija zemalja članica EU povodom jednostrane odluke Aljbina Kurtija da ukine dinar na Kosovu, kao i da im je preneo poruke i argumente o pogubnim posledicama koje bi ukidanje dinara izazvalo po srpski narod.

"Imao sam veoma produktivan i konstruktivan razgovor u delegaciji EU sa šefovima misija zemalja članica EU povodom Kuritjeve jednostrane odluke da ukine dinar na KiM. Preneli smo, zajedno sa predstavnicima NBS, važne poruke i argumente diplomatskim predstavnicima kakve bi katastrofalne posledice ukidanje dinara imalo po srpski narod", naveo je Petković na društvenoj mreži "X"

On je dodao da je zahvalan evropskim diplomatama na vremenu koje su izdvojili za temu koja kako je rekao "Srbima na KiM život znači".

"Zahvalan i domaćinu, šefu delegacije EU Emanuelu Žiofreu na gostoprimstvu i organizaciji sastanka", istakao je Petković.

I am grateful to the EU diplomats for their time and for their interest for this topic of vital importance for Serbs in K&M. I would like to thank the host, Head of the EU Delegation @EGiaufretEU for his hospitality and for organizing this meeting.

