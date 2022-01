Ministar policije i predsednik PS-a Vulin: Ne znam šta SNS čeka

Ministar policije i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin istakao je da bi povlačenje Aleksandra Vučića sa čela SNS-a dovelo do destabilizacije Srbije i da se nada da SNS neće biti tako istorijski neodgovoran da pusti Vučića da se povuče.

"Aleksandar Vučić je čovek koji je formulisao politiku na osnovu koje je Srpska napredna stranka dobijala izbore svih ovih godina. On je tu politiku formulisao, ali je i uspešno sprovodi. Njegovim povlačenjem to bi bio signal da se SNS urušio pod pritiskom velikih sila i da je odustao od sprovođenja politike Aleksandra Vučića, a to, naravno da povlači odluku birača da ne glasaju za tu stranku, to onda povlači odluku članstva da sledi Vučića, a ne da sledi Srpsku naprednu stranku i to dovodi do destabilizacije srpske političke scene", poručio je ministar unutrašnjih poslova i lider Pokreta socijalista.

"Jedan od glavnih i presudnih razloga zašto Srbiji ide bolje, zašto nam je bolje u ekonomiji, zašto nam je bolje u vojsci, u diplomatiji, zašto smo bezbedniji je u tome što je predsednik Vučić očuvao političku stabilnost. Njegovim uklanjanjem i povlačenjem iz aktivne politike i njegovim povlačenjem sa čela Srpske napredne stranke dobijate prostor koji nema ko da popuni. Iza njega nije ostao niko u Srpskoj naprednoj stranci ko bi mogao da ga zameni i da svi birači SNS-a budu potpuno ubeđeni i uvereni da će on nastaviti politiku koju je vodio Aleksandar Vučić.

Pokret socijalista će podržati Aleksandra Vučića za predsedničkog kandidata Srpske napredne stranke. Ako SNS bude kandidovao nekog drugog, nisam siguran da ćemo moći to da podržimo", istakao je ministar policije i lider PS-a.

"Ja ne znam šta SNS čeka. Da li ima boljeg kandidata za predsednika Srbije u čitavom srpskom svetu od Aleksandra Vučića-nema. Šta čekaju i od koga se plaše ne znam. Da li je to strah od odluke velikih sila ne znam, ali znam da ukoliko Aleksandar Vučić ne bude predsednički kandidat, to znači da se SNS slomio pred voljom velikih sila, a to sebi ne sme da dozvoli, to je istorijski neodgovorno.

Mi Srbi smo prestali da budemo jedinstven politički narod nakon Prvog svetskog rata. Srpska napredna stranka je jedina stranka koja ima taj potencijal da okupi sve Srbe gde god da žive kao jedinstven politički narod, da imamo zajedničke stavove o najvažnijim nacionalnim pitanjima", poručio je predsednik Pokreta socijalista i ministar policije Aleksandar Vulin, gostujući u jutarnjem programu televizije Kurir.