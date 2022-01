NOVI DETALJI O PLANIRANOM ATENTATU NA VUČIĆA! Đukanović: Za logistiku morate da imate ljude u SISTEMU BEZBEDNOSTI!

Brojna pitanja su se otvorila nakon saznanja da je na predsednika Srbije Aleksandra Vučića planiran atentat koji je trebalo izvršiti u prvoj polovini februara ove godine.

- Ovo je nešto što je vrlo ozbiljno. Ministar unutrašnjih poslova je rekao da je informacija potekla od međunarodne policijske organizacije, kao što je Evropol. Sa druge strane dobijena je informacija od jedne zemlje članice Evropske unije. To više nije bezazleno. Zvicer je jedan od retkih koji je pobegao, a ima i jedan ogranak ljudi iz Beograda, koji su pobegli - rekao je Vladimir Đukanović u Usijanju, na Kurir televiziji.

Vladimir Đukanović ističe da država treba da se pozabavi obračunavanjem sa ljudima iz našeg sistema bezbednosti.

- Sam Zvicer da to izvrši bez podrške neke službe ili države, koja je angažovala službu, to mi je teško da poverujem. Da biste likvidirali nekog funkcionera, morate da imate ozbiljnu logistiku. Da biste imali logistiku, morate da imate zavrbovane ljude unutar sistema. Mora neko da prati kretanje predsednika, koliko ima ljudi u obezbeđenju. To bez nekog iz našeg sistema bezbednosti šanse nemate da izvršite. Meni je značajnije da se naša država obračuna sa ljudima iz našeg sistema, koji su, nemam nikakvu dilemu, uključeni u ovako nešto - rekao je Đukanović.

Đukanović je povezao izbore u Mađarskoj i Srbiji, koji se održavaju istog dana, 3. aprila.

- Ljudi ovde malo slabije prate šta se dešava. Igrom slučaja, tako se namestilo, Božija volja, istog dana su izbori i u Mađarskoj i u Srbiji. Evropska unija sve čini da sruše Viktora Orbana, a samim tim pokušavaju u paketu da se sruši i Aleksandar Vučić. To bi im bio dupli poduhvat. Zato se izaziva i kriza u Crnoj Gori, gde se pokušava da se vrati, pretpostavlja, u nekom obliku DPS - istakao je Vladimir Đukanović.

Đukanović ističe da je jasno da Vučić ima podršku javnosti.

- U Srbiji je jasno da Aleksandar Vučić uživa podršku javnosti. Sada je jasno zašto su te policijske strukturile pratile i njega, i brata, i dete, i prisluškivale gomilu njegovih saradnika - rekao je Đukanović.

- Može da se pretpostavi koja je zemlja Evropske unije koja je prenela informaciju o planiranom atentatu, ali ako ministar unutrašnjih poslova to nije rekao, ne bih ni ja. Hvala toj zemlji, članice Evropske unije - rekao je u Usijanju Vladimir Đukanović.

Đukanović ističe da je ova informacija veliki izazov za nacionalnu bezbednost.

- Predsednika štiti kontraobaveštajni aparat. Dok obaveštajni prikuplja informacije. Pretpostavljam da je ovo za njih veliki izazov. Mi imamo veoma ružno iskustvo. Ukoliko postoje ljudi iz načeg sistema bezbednosti koji su odavali informacije o kretanju predsednika republike, koji su prisluškivali telefone, ti ljudi treba da budu uhapšeni. Bilo bi dobro da se otkrije ko su ti ljudi i da oni budu procesuirani. Čisto sumnjam da to sve može bez ljudi iz našeg sistema, aj da ne bude da su iz našeg sistema, ali su naši ljudi, ljudi koji ovde žive - dodao je Đukanović.

Vladimir Đukanović je rekao da opasnost uvek postoji, ali da ostaje pitanje ko i preko koga želi da to izvrši.

- Nema dileme da opasnost iuvek postoji. Pitanje je ko i preko koga to želi da izvrši.