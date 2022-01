DA LI ĆE SITUACIJA U UKRAJINI ESKALIRATI? Stručnjaci za Pink saglasni da je priotriter očuvanje MIRA i STABILNOSTI (VIDEO)

Ljuban Karan, bivši obaveštajac i Zoran Milosavljević sa Instituta za političke studije rekli su za Pink da su saglasni da do eskalacije sukoba na području Ukrajine ne bi smelo da dođe.

Ljuban Karan, bivši obaveštajac, rekao je za Pink da ga izuzetno brine situacija na području Ukrajine.

- U ovom konkretnom slučaju mene brine što kanap zatežu i jedni i drugi, i to baš žestoko, kao nikada do sada. Oni su imali razgovore i pregovore. Ipak, tako su se postavili kao da i jedni i drugi žele da do dogovora ne dođe - naveo je on.

Prema njegovim rečima to što rade SAD i NATO jeste da gomilaju konvencionalne snage, raketne sisteme na zapadnim granicama Rusije.

Zoran Milosavljević sa Instituta za političke studije, rekao je za Pink da se u svetu dešavaju mnogo bitnije stvari uprkos ovoj krizi.

- Ovde se dešava nešto drugo. Ukrajinski vojnik je jutros pobio pet i ranio više ljudi u jugositočnom delu Ukrajine. Ako NATO uđe u Ukrajinu, ući će i Rusija - kaže on.

Kako ističe, mi svedočima medijskom ratu, iako su obe strane, odnosno vojne snage Rusije i NATO-a već na teritoriji Ukrajine.