Siniša Mali u HIT TVITU saopštio BITNE INFORMACIJE O POMOĆI MLADIMA OD 100 EVRA: Isplata počinje 1. februara, novac leže u roku od 3 DANA

Gosti "Hit Tvita" ove nedelje su Siniša Mali, ministar finansija, Vojislav Šešelj, lider Srpske napredne stranke i novinar Zoran Ostojić.

Zoran Ostojić, novinar uputio je saučešće porodici Ksenije Vučić i istakao da je reč i velikoj tragediji.

- Bio sam joj nekoliko meseci direktor na Studiu B i uvek me je tako zvala, eto i pre neki dana kada je radila poslednju emisiju. Ukršatili su nam se putevi i profesionalno i privatno. Sinovi su nam neko vreme išli zajedno u obdanište. Teško je kada umre iznenada neko tako mlad i neko koga znate. Mogu samo da zamislim kako je bilo porodici. Danilo je tada bio sa njom - rekoa je Osotojić.

Šešelj je istakao da je Ksenija bila oličenje dobrote, te da je bila vrlo profesionalna i nije bila konfliktna ličnost.

- Preda mnom je bila duga noć evociranja uspomena - istakao je Šešelj i podsetio da su se okumili kada su ona i Aleksandar Vučić venčali, te da im je nakon toga krstio i decu.

- Naišao sam ovde na jednu čistu kumovsku ljubav. Previše su mladi i Milica i Danilo da ostanu bez majke Ta se smrt nije dala sprečiti, kako sam saznao u pitanju je bio tromb - rekao je Šešelj.

I ministar Siniša Mali je za Kseniju Vučić imao samo reči hvale, te se osvrnuo na njen značaj u ulozi majke.

- Ja sam majku izgubio u 25. godini, brat je imao 23. godine. Znam koliko je teško, ali sam siguran da će oni to uspeti da prebrode. Znam koliko je meni tada otac značio - rekao je Mali.

Kako je istakao bila mu je čast i privilegija što je poznavao Kseniju Vučić.

Predlog broj 1: Beograd - Pakovraće

Ostojić je ozitivno je ocenio otvaranje ove deonice.

Sa njim se saglasio i Šešelj, ali je poredeći izgradnju puteva u vreme Tita i danas naglasio da se u vreme Josipa Broza najmanje gradilo u Srbiji.

- Gradi se mnogo. Ovo nije velika deonica, ali značajna. Od 11,5 kilomatara četiri su mostovi i tuneli. Ja sam za to da se grade putevi - istakao je Šešelj koji smatra da bi poslove na Moravskom koridoru bilo bolje poveriti Kinezima, a ne Amerikancima.

On je dodao da se posebno raduje kada vidi sa se unapređuje železnica u Srbiji.

Ministar Mali je istakao da se u ovom momentu gradu 10 brzih saobraćajnica i auto-puteva, plus obilaznica oko Gornjeg Milanovca i rekonstrukcija puta Novi Pazar - Tutin.

On je istakao da će se od Beograda do Zlatibora putovati za sat i po vremena kada se bude gotova deonica Čačak - Preljina i naveo da se nikada do sada srpskim prugama nije išlo brzinom od 200 kilometara na sat.

- Srbija se promenila, pokazali smo koliko smo jaki i stabilni, ne samo izgradnjom puteva, 8,7 milijardi evra smo opredelili za pomoć privredi u periodu korone - naveo je Mali.

Govoreći o novčanoj pomoći mladima, Mali je istakao da rok za prijavu ističe u ponoć.

- Isplata počinje 1. februara i sve će biti isplaćeno u tri dana - naveo je ministar.

Predlog broj 2: Kandidati opozicije

Mali je istakao da to nije jedina opozicija koja postoji u Srbiji.

- Ima još puno stranaka u opoziciji. Što se tiče Ponoša, mislim da je o tome najbolje govorio Boris Tadić. Neverovatno je kako je jedna osoba u tako kratkom periodu uspele da uništi vojsku. Ne mislim da je on loš kandidat Dragana Đilasa, već da je on loš kandidat za Srbiju - istakao je ministar Siniša Mali.

On je istakao da su važni programi, te da do sada nismo čuli ni jedan program od kandidata opozcije.

- Ukoliko postoji šansa da se udruže protiv Vučića, oni će to uraditi - dodao je Mali.

Ostojić je ocenio da objavljivanje Ponoša kao kandidata opozicije nema veze sa Narodnom strankom.

- Đilas ih je doveo u nepriliku, kako bi Tadić kada se bude kandidovao on bio taj koji narušava jedinstvo opozije. Mislim da ta kandidatura nema veze sa Jeremićem, već je usmereno protiv Tadića - naveo je Ostojić.

