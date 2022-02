Petković: Nedopustiv odnos Kurtija prema srpskim medijima

Petković je na Tviteru naveo da će ukazati na to specijalnom izaslaniku EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavu Lajčaku i izaslaniku SAD za Zapadni Balkan Gabrijelu Eskobaru.

"Nedopustiv diskriminatorski odnos Aljbina Kurtija prema srpskim medijima na jučerašnjoj konferenciji u Prištini! Četiri medija koja izveštavaju na srpskom jeziku onemogućena su da rade svoj posao. Na ovo ću ukazati, izmedu ostalog, u Beogradu Miroslavu Lajcaku i Gabrijelu Eskobaru", napisao je Petković na Tviteru.

Kosovo onlajn juče je objavio da na konferenciji nakon sastanka Kurtija sa Eskobarom i Lajčakom, nije bilo mesta za medije na srpskom.

Inadmissible discriminatory relationship of @albinkurti towards Serbian media at yesterday’s conference in Pristina! Four media reporting in 🇷🇸 language were disabled to do their job.

I will point this out, among other things, in Belgrade to @MiroslavLajcak and Gabriel Escobar.