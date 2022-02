Vežbe lokalnog hora u Kinšasi za prijem ambasade Srbije u DR Kongo, povodom Dana državnosti.

Prvi takav prijem Srbije u Kinsasi organizuje ambasador Miroljub Jevtić.

Morava is one of #Serbia's most beautiful rivers...and here's a #Kinshasa choir preparing to sing a song about it at the first celebration ever of our National Day, 15 February, in DR Congo, which shall be hosted by 🇷🇸 newly-apponted Ambassador Miroljub Jeftic. pic.twitter.com/9GW2TVcBFu