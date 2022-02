VUČIĆ NE BUDI SAMO ANU BRNABIĆ U CIK ZORE: Siniša Mali otkrio zašto njega predsednik zove u SITNE SATE

Ni ministar finansija "nije pošteđen" poziva u kasne sate.

Ministar finansija Siniša Mali, inače jedan od najbližih saradnika Aleksandra Vučića, otkrio je o čemu razovara sa predsednikom Srbije kad ga pozove telefonom u "sitne sate".

Naime, posle izjave premijerke Ane Brnabić da je predsednik jednom prilikom pozvao u cik zore, oko šest ujutru, da je pita zbog čega Srbija uvozi maline, pitali smo ministra finansija da li je i koliko često i on bio u sličnoj situaciji.

- Često sam u takvoj situaciji i znam kako je premijerki kada je predsednik pozove u šest ujutru. Dešavalo se da me pozove kada sam u drugoj vremenskoj zoni, pa to bude u dva, tri ujutru, dok sam u dubokom snu. Ali navikao sam na to i ne smeta mi, a sreća pa se lako i budim. Predsednik je apsolutno posvećen napretku i razvoju Srbije i ne gleda koliko je sati ako mu je potrebna neka informacija, a posebno kada je na terenu s građanima kojima treba pomoći. Tako "iznenada" me uglavnom zove da vidi da li imamo dovoljno novca za projekte na koje mu građani skrenu pažnju na licu mesta, za lokalne puteve, parkove, izgradnju komunalne infrastrukture... Smatram da je to normalno, jer smo mi ovde zbog građana i radimo za njih kako bi kvalitet njihovog života bio još bolji.