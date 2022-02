FEJSBUK STAVIO TAČKU NA VLJORU ČITAKU! Zbog širenja mržnje joj TRAJNO UGAŠEN NALOG (FOTO)

Vljori Čitaku, poznatoj po ekstremno anti srpskim stavovima i širenju mržnje društvena mreža Fejsbuk stala je na put.

Fejsbuk zajednica je trajno uklonila njen nalog zbog govora mržnje. Čitaku se povodom ovoga oglasila na Tviteru i obratila kompaniji "Meta".

- Nije da me je toliko briga @Meta, ali nemate osnova da onemogućite moj @facebook. Nikada nisam prekršila pravila, NIKAD. Možda imam ideju ili dve o tome ko je prijavio moju stranicu, ali ovo je jednostavno smešno. Kakogod - napisala je Čitaku na Tviteru.

Not that I care that much @Meta, but you have zero grounds to disable my @facebook. I have never violated the rules, NEVER.



I might have an idea or two as to who reported my page, but this is simply ridiculous.



Anyways. pic.twitter.com/uMilW6tmmH