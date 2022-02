VUČIĆ: Srbija ide u dobrom smeru, zahvalan sam građanima na podršci! Koliko god da smo imali problema, uvek smo uspevali da se podignemo!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras građanima Srbije.

Predsednik je na pitanje "šta građanin Vučić kaže predsedniku Vučiću rekao":

- Morao je bolje i više, da vidi da mu je potrebno još malo energije i boljih rešenja. Zadovoljan sam trudom, nema bezgrešnih. Podrazumevaju se greške, ali suštinski Srbija ide u dobrom smeru.

- Razliku za svetskim zemljama smanjujemo, ali postoji i vrsta mentaliteta kuknjave kod dela političke javnosti, ali to je nešto što moramo da prevaziđemo. Ono što sam siguran je da znam da još mnogo toga moramo da radimo i napravimo. Moramo da uradimo bezbroj drugih stvari u infrastrukturi.

Velika ulaganja u infrastrukturu

Vučić kaže da je dobro što smo na vreme napravili ugovore, a da su u Evropi nakon toga drastično skočile cene sirovina.

- Po dobrim cenama smo napravili ugovore i brzo ćemo završiti ono što je ljudima važno. Za dvadesetak dana će se od Beograda do Novog Sada ići za pola sata, to je neverovatno. To su stvari koje su najvažnije za ljude zato što kada vide put znaju da tu mogu da dođu investitori - rekao je Vučić da u Valjevo pre brze saobraćajnice investitori nisu hteli da dođu.

53 miliona evra za inovativne lekove

Predsednik je saopštio i važnu vest za one koji boluju od dijabetesa i drugih bolesti.

- Ove godine idemo sa novom listom inovativnih lekova, i to do sada sa najvećom sumom. Najviše smo 2020. godine izdvojili, oko 23 miliona evra uložili, a sada ćemo uložiti 53 miliona. Moći će da dobiju vrstu nege koju imaju ljudi u najrazvijenijim zemljama sveta.

"Ne postoji stvar koju nisam čuo o sebi i o svojoj porodici"

Govorio je i o nervozi nekih političkih aktera.

- Neki su nervozni jer su obećavali ljudima nešto, a tu su da samo preuzmu plodove i zavladaju. Nisu računali da postoji veći broj ljudi koji razmišlja o sebi i svojoj deci i budućnosti ove zemlje.

- Kandidovali smo Danu Grujičić, Jelenu Begović, Stojana Radenovića i oni su zato bili izloženi najstrašnijim napadima. Da li je neko napao ljude koji su podržali koaliciju koja je za nezavisno Kosovo, genocid u Srebrenici i tako dalje... Je l neko napao predsednika SANU, da li mu je neko rekao kako to smeš da radiš. Nije, tako se to radi u pristojnoj Srbiji, normalnoj zemlji kakvu želimo da imamo.

- Da li ću da kažem da Kosovo za nas nije nezavisno ako za njih jeste, hoću, ali to moramo da radimo pristojno - dodao je Vučić.

Prosečna plata biće 1.000 evra

Predsednik je rekao da je u planu da za četiri godine prosečna plata bude 1.000 evra.

- Tada će u Beogradu biti preko 1.250 evra, a u ovom trenutku je 780, u Boru oko 660.

Vučić je napomenuo da se lekari i medicinske sestre vraćaju u zemlju, jer vide da će plate i dalje da rastu i "vide novu šansu".

- Videćete ljude i iz IT sektora koji su podržali našu listu zbog rezultata. U pančevo se doseljavaju ljudi iz Požarevca, Smedereva, Alibunara, ali i iz Beograda - rekao je Vučić.

Kako kaže, inicijativa "Otvoreni Balkan" bi značila svima koji se njoj priključe.

- U nekim zemljama postoji velika nezaposlenost, a mi bismo im tako pomogli. Istovremeno bismo mi rešili deo problema sa radnom snagom.

- Imamo problem sa nedostatkom zanatlija, vozača i još mnogo radnih mesta koja su nam deficitarna. Hrvatska sada primenjuje određeni plan i mi pratimo šta je to što oni pokušavcaju da urade kako bismo to eventualno primenili i ovde. Moramo da obučimo još vozača, da školujemo ljude, ali da deo naših radnika i vratimo u Srbiju.

Ideja za besplatne vrtiće

- Drugi problem je demografija, malo dece, ma šta god radili, koliko god davali novca... Mi moramo da podignemo našu nacionalnu svest, da se radujemo deci. Sve što radimo, ako nemamo dece je potpuno džabe, nećmo imati kome da ostavimo zemlju.

- Razmišljamo da uvedemo da vrtići budu potpuno besplatni. I državni i privatni vrtići, a kasnije i jaslice. Da mi plaćamo to i da tako pomognemo roditeljima. Ovo bi nam bio oko 70 miliona evra čisti gubitak, ali bismo dobili socijalnu inkluzivnost dece koja bi posle toga išla u školu. Moramo još da računamo, sa tim možemo da krenemo verovatno od 1. septembra.

Kriza u svetu

Predsednik je naveo da će u narednim godinama u celom svetu biti velike borbe za obezbeđivanje energenata i hrane i napomenuo da građani Srbije neće biti gladni "šta god da se desi u svetu".

- Srbije je domaćinski nabavila dovoljno energenata, nafte, mazuta, osnovnih namirnica. Teško ćemo proći kroz sve to, ali bolje nego drugi. Nadam se da neće doći ni do kakvog rata ili sukoba. To bi dovelo do kolapsa u čitavom svetu. Srbija bi bila bezbedna. Ja mislim da će to biti gotovo potpuni kolaps sveta koji poznajemo, ako bi se to desilo, a zato se nadam da neće. Mi ćemo da se provučemo, teško da ćemo živeti kao bubreg u loju, ali proći ćemo bolje nego drugi.

Kako kaže, Srbija se opire pritiscima kako se ne bi odrekla svojih energetskih resursa, posebno uglja, da bi onda uvozila najskuplju struju od drugih zemalja.

O protestima

Vučić je govorio i o protestima i pitao zašto bi određeni politički lideri dobijali novac.

Komentarišući proteste koji se održavaju ispred Predsedništva kaže da svaki dan ima neke proteste.

- Dolaze mi sa nekim vuvuzelama, trubama, čagrtaljkama i zvučnicima i onda čovek ne može ni da se kocentriše, ni da piše, ni da radi. Onda se sklonim u drugi deo zgrade. Puštaju svašta, ali većina ljudi koji su zabrinuti za životnu sredinu je izmanipulisana. Lidere tih protesta finansiraju iz inostranstva, a zapitajte se zašto Rokfeler ne finansira nekog drugog u Srbiji nego baš njih.

- Zapošljavanje više nije najveći problem u Srbiji, već ljudi mogu da se bave i ekološkim pitanjima. Naravno da postoje ljudi koji su zaista zabrinuti, ja govorim o političkim liderima koji dobijaju novac i pitam zašto bi ga oni dobijali. Po prvi put radimo da svi ljudi dobiju čistu pijaću vodu, ulažemo veliki novac. Radimo kanalizaciju u 120 opština u Srbiji - rekao je Vučić.

Istakao je da te lidere i organizacije plaćaju iz inostranstva.

- Zašto Rokfeler vama nije prebacio novac, a nekom drugom jeste? Hajde objasnite mi to. Ja razgovaram sa svim ljudima. Smučila mi se kampanja i pre nego što je počela. Oni kažu biće plate nekoliko hiljada evra. Oni ne znaju šta su rashodi, ne znaju ništa. Biće čistiji vazduh. Mi prvi put radimo na tome da svi imaju čistu pijaću vodu, mi to radimo, mi ulažemo u to. Kanalizaciona mreža košta 300 miliona evra i tek kada to završimo moći ćemo da se merimo sa Švajcarskom i ostalim zemljama.

Vučić navodi da ne želi da se dodvorava nikom u kapmanji, a naročito ne lažnom ekolozima.

- Suština je u tome da radite i da prepoznajete probleme, a ne samo da izgovarate floskule. Jedan od njih je rekao da će da radi protiv vlasti koja je osiromašila građane. Da li on sluša sebe?! Jedna od osnovnih stvari je da neću nikome da se dodvoravam. SNS mora da vodi hrabru spoljnu politiku u kojoj neće strani ambasadori odlučivati o tome. Pod dva, mi danas slobodno možemo da kažemo da Kosovo za nas nije nezavisno. Pod tri, sloboda za naš narod u svakom trenutku. Pod četiri napredak privrede, mi smo poslednjih godina najbrže napredujuća ekonomija u Evropi. Kada je to bilo u srpskoj istoriji?

Spoljna politika i Ukrajina

Predsednik je potom komentarisao i situaciju u Ukrajini, ali izjave nemačkog kancelara Olafa Šolca.

- Ne bih da pogoršam poziciju Srbije. Olafa Šolca smatram za ozbiljnog političara, ali sam iznenađen njegovom izjavom da je "NATO intervenisao 1999. godine kako bi sprečio genocid na Kosovu". Angela Merkel je to za razliku od njega nazivala "humanitarnom katastrofom". Ja se nikada nisam složio ni sa njom. Nikakvog genocida i humanitarne katastrofe nije bilo na Kosovu i Metohiji. NJih na zapadu boli što Putin koristi sve njihove slabosti i iste argumente koje su iz NATO koristili kada su vršili agresiju na Srbe. Kada Kamala Haris kaže "ne dirajte nacionalne granice", onda svi žele da zaborave Srbiju. Svi žele da zaborave kako su Srbima otimali teritorije i menjali granice Srbije - rekao je Vučić i dodao da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine.

Vučić kaže da će od Rusije tražiti dodatne informacije o regrutovanju Albanaca sa KiM kako bi ratovali protiv Rusa u Donbasu.

- Lavrov iznosi sve dobro proverene informacije. Šef svih službi Rusije Patrušev će u nekoliko narednih dana doći u Srbiju - kaže Vučić.

Srbija je sigurna zemlja, glava mafije odsečena

Srbija je sigurna zemlja, glava mafije odsečenaVučić je rekao da građani ne treba da se plaše jer već godinu i četiri meseca nismo imali nijedno mafijaško ubistvo.

- To su bande, a ne mafijaške stvari - rekao je Vučić govoreći o velikoj akciji policije u Pančevu.

- Glava mafije je sklonjena, odsečena. Da li ima pipaka i kriminala, nijedna zemlja na svetu nije bez kriminala. U Baltimoru imate više ubistava za mesec dana nego u Srbiji za celu godinu. Srbija je sigurna i bezbedna zemlja, i uvek može bolje, ali mislim da od devedesetih nije prošlo godinu i četiri meseca bez mafijaškog ubistva.

Pritisci oko Kosova i Metohije

Vučić kaže da će po pitanju Kosova i Metohije biti velikih pritisaka na Srbiju.

- Imamo sve više izaslanika od Eskobara i Stjuarta Piča do sada nemačkog izaslanika. Oni svi šalji izaslanike, ali ne žele da se Rusija umeša u pregovore oko Kosova. Ipak, nemojte zaboraviti da sam ja odbio međusobno priznanje usred Vašingtona iako su Amerikanci bili fer domaćini. Tamo je najteže bilo, usred SAD odbiti priznanje. Imali smo i pritiske u Briselu da dozovolimo ulazak Kosova u UN. Samo da znate sa kakvim se pritiscima suočavamo da bismo priznali Kosovo - kaže Vučić.

Anegdota iz mladosti

Vučić je ispričao i jednu anegdotu navodeći da se pre nije bolje živelo nego su ljudi bili mlađi i sećaju se sa radošću nekog prošlog doba.

- Sećam se nekada, sednemo brat i ja na zadnje sedište automobila. Otac i majka nas spreme i potrpaju u onu 128-icu. Zapakuju malo paradajza, krastavaca, piletine, neki sendvič i putujemo pola dana do Modriče, tu ima neki izvor da pijemo vode jer nemamo novca za kafanu i onda nastavljamo do Bugojna. Tamo prespavamo, pa sledeći dan opet nekoliko sat do mora. To nije bio bolji život nego danas, nego smo mi bili mlađi - kaže Vučić.

O greškama

Vučić kaže da je u toku svog mandata pravio greške, ali da mu nije teško da to prizna.

- Koliko god da smo imali problema i muka, uvek smo uspevali da se podignemo. Donosio sam i pogrešne odluke, ali to je život. Ne spadam u bezgrešne tipove kakvima sebe neki pokušavaju da predstave. Nije mi teško da kažem izvinite, pa ni političkom protivniku - rekao je i istakao da je napravio nekoliko krupnih grešaka.

- Jedna što nisam znao šta sam sprema u sekundi kada sam dobio informaciju da Kina kupuje sve sirovine po svetu, jer to je ozbiljan narod. Trebalo je istog sekunda mi to da krenemo da radimo, mislio sam i mislio i pogršeio što nisam iste sekunde presekao.

Rekao je da je znao šta sve radi na početku mandata i da je zahvalan građanima Srbije na podršci.

- Sa ponosom, i čini mi se, veoma marljivo sam obavljao svoju dužnost. Da sam napravio greške je nesumnjivo, ali da je i Srbija danas potpuno drugačija zemlja je, taođe, nesumnjivo. Zemlja koju nije imala svoju vojsku, opremu, danas ima ubedljivo najsnažniju vojsku u regionu.

- Da li ću tražiti podršku naroda za još jedan mandat ćemo odlučiti u narednih desetak dana. Zahvalan sam ljudima i mislim da sam svojoj zemlji služio na častan način.

