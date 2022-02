VUČEVIĆ: Istragom će biti utvrđeno kako je došlo do takve greške

Javnost je negodovala zbog ovog propusta, a potom je reagovao i gradonačelnik.

Metalne ploče na memorijalnoj traci na Pozorišnom trgu, koje su sadržale gramatičke i greške u prevodu, zamenjene su o trošku izvođača radova.

Javnost je negodovala zbog ovog propusta, a potom je reagovao i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević koji je rekao da će istragom biti utvrđeno kako je došlo do takve greške ali je i osudio zlonamerne komentare.

- Posebno me je zabavilo neznanje pojedinih zlonamernih ljudi koji su se smejali rečima “New.now“, govoreći da se radi o gugl translejtu, odnosno lošem prevodu Novog Sada. To nije nikakav prevod imena Novog Sada. Vi nepismeni, pogledajte, ta rečenica počinje Novi Sad na latinici, a “New.now” je naziv projekta sa kojim se Novi Sad kandidovao za Evropsku prestonicu kulture, a ne prevod. Očekujem odgovor na pitanje ko je odgovoran, čiji su to propusti, ako bude da sam ja, preuzeću odgovornost. Neću da dozvolim da 10 gramatičkih grešaka ili interpunkcijskih znakova pokvare i bace senku na prelep projekat – izjavio je tada Vučević.