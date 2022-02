'ZAVLADALA JE POLITIKA JAČEG' Vučić iz Monaka: Veoma je važno da ljudi razumeju stavove Srbije, koja se striktno drži javno pravnih normi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da je došlo do potpunog razaranja međunarodnog prva i naglasio da je Srbija jedna od retkih zemalja koja se drži međunarodnog prava.

Zavladala je politika prava jačeg, naglasio je on danas u Monaku obraćajući se novinara nakon susreta sa knezom Albertom II, uz poruku da treba da sačuvamo svoju zemlju od bilo kakvog stradanja i da našem narodu obezbedimo pristojan život.

Vučić je, na pitanje koliko je važna poseta Monaku, imajući u vidu politički uticaj kneza Alberta II, da čovek uvek mora imati širu sliku.

- Da li ćemo dobiti jedan avion ili krompir više ovom posetom, nećemo, ali Srbija će biti bolje prihvaćena i shvaćena u svetu. Kada vide da imamo dobre odnose sa takvim ličnostima onda drugi bolje pristupaju prema našoj zemlji. Veoma je važno da ljudi razumeju stavove Srbije, koja se striktno drži javno pravnih normi - rekao je on.

Vučić je konstatovao da je Srbija jedna od retkih koja se drži međunarodnog prava.

- Sada su zapadu puna usta poštovanja međunarodnog prava, a kada ih pitate za Kosovo, oni kažu kao sprečavali su genocid, a kada pitate koji genocid, kažu sprečavali su humanitarnu katastrofu jer su ljudi bežali sa Kosova. Kakva humanitarna katastrofa, kada je Kosovo mesec dana posle Kumanovskog sporazuma imali više stanovnika nego pre? - zapitao je on.

Vučić je kazao da nema odgovora ni na jedno ovo pitanje. Preneo je da mu je predsednik Francuske Emanuel Makron rekao ranije da je gotovo sve u pravu, ali da je politička realnost drugačija.

- To da mi smo mali a neki drugi veliki mogu da prihvatim kao argument, ali da prihvatam da ste u pravu u to me ne možete ubediti - poručio je on.

Rekao je da je zavladala politika prava jačeg.

- Mi kao mali treba da se prikrijemo ispod kamena, da svi znaju da su naši principi stvarni, a ne po potrebi, i da sačuvamo svoju zemlju od bilo kakvog stradanja, a našem narodu obezbedimo pristojan život - zaključio je on.

