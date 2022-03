'VIDITE DA JE MUKA, KO SAD DA SE BAVI IZBORIMA?!' Vučić: Srbija sedi na svojoj stolici! Trpimo jake pritiske, NIMALO NIJE LAKO

Ko će sada da se bavi izborima, mnogo problema ima, muka je, ko o njima razmišlja, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji obeležavanja početka radova na deonici Sremska Rača-Kuzmin, u okviru projekta izgradnje auto-puta Beograd-Sarajevo.

Nakon svečanosti, predsednik se obratio medijima.

Vučić je, govoreći o predstojećim izborima naveo da ne počinje nikakvo prikupljanje potpisa, i da će se to najverovatnije odigrati 7. marta.

- Ko će sada da se bavi izborima, pored svega, vidite da je muka. Koga briga, ima mesec dana - rekao je.

Srbija neće podizati borbenu gotovost vojske

Govoreći o borbenoj gotovosti vojske Hrvatske, Vučić kaže da je to njihovo pravo, a da Srbija to neće raditi.

- Ne pada nam na pamet da takve stvari radimo - dodao je Vučić.

- Zašto bi oni bili na strani Srbije, sa ovakvim Kliničkim cetrom? Danas se približavamo Hrvatskoj po kilometrima puta., Što da budu radosni? Kada sam postao predsednik Vlade, imali smo manji bruto, a sada obe države imaju 53 odsto. Ko im je kriv? Ja sam kriv - rekao je Vučić o hajci sa strane hrvatskih medija.

Kako je dodao, to je jedna od retkih stvari koja raduje, jer znate da ste napredovali.

- Lepo je što Plenković prati dešavanja u Srbiji, mogao sam danas da ga pozovem na otvaranje puta. Posebno sam siguran da će da prati naš voz od 200 km/h, pošto oni to nemaju - rekao je Vučić potom.

Srbija sedi na jednoj, svojoj stolici

Povodom navoda da presednik i Srbija sedi na dve stolice, Vučić kaže da su pritisci veliki, ali da Srbija sedi na svojoj stolici.

- Imao sam razgovore sa više zemalja, do kasno u noć... Držaćemo se koliko budemo mogli, jednu zemlju imamo. Nije lako, nije jednostavno - rekao je Vučić, povodom dešavanja u Ukrajini.

Povodom napada srpskih medija, Vučić kaže da ljudi sve vide. Kako dodaje, neki misle da medijske slobode podrazumevaju da samo pojedini mediji postoje, a drugi ne.

- Imaju izbore, mesec dana je do toga, pa neka se pokažu - kaže Vučić.

Bez puteva nema ničega

Govoreći o obilaznici koja je izuzetno značajna za Srem, i gradove u okolini, Vučić kaže da mnogo toga još mora da se uradi, da bi svi osetili boljitak.

- Bez puteva nema ničega, posle toga dolazi gas, pa ostalo. Posle toga mislite o ekologiji, da ljudi ostanu u zemlji.... To su stvari koje će da doprinesu opstanku i ostanku ljudi, i verujem da će to da radi BiH i RS. Moramo da gledamo celinu regiona, sistem spojenih sudova, ne možemo mi u Srbiji da živimo bolje od nekog pored nas, moramo zajedno da guramo. Mi smo opredelili finansije za deonicu Rača- Bjeljina - kaže Vučić.

Govreći o aferi koja se potegla povodom direktora Puteva Srbije Zorana Drobnjaka, Vučić je istakao da će se sve ispitati podrobno.

- Ko je tada bio na vlasti? To je 2007. godina. Ko je bio na vlasti? Maca pojela jezik opet. Tada SNS nije bio formiran, neka ljudi sami zaključuju - dodao je Vučić.

Govoreći o realnim rokovima o povezivanju Beograda i Sarajeva, Vučić navodi da je rok za završetak radova kraj sledeće godine, odnosno 2023. godine, misleći na severnu deonicu.

- Mi to želimo u dva kraka da završimo. Završavamo put do Požege do oktobra, onda ide POžega - Kotroman, 61 kilometar, i tu imamo 72 mosta, 18 tunela... Užasno težak put, međutim, mi ćemo svakako da ga radimo, jedino možemo da odložimo malo, u zavisnosti od toga da li BiH želi da radi. želimo da pomognemo dalje spajanje, infrastrukturno povezijanje cele Srbije - rekao je potom.

Radovi su skupi, jer je cena materijala otišla u nebesa, zbog povećanja cena nafte i gasa, rekao je Vučić, dodajući da je u pitanju bezbroj problema.