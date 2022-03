Rusi preduhitrili akciju Zapada – napad na DNR i Lugansku oblast! TREĆI SVETSKI RAT NAM JE ZVIŽDAO IZNAD GLAVA!!!

Autorski tekst novinara Milorada Komrakova prenosimo u celosti:

Rusija je reagovala bukvalno dan ispred Kijeva i Zapada! Oružane snage Ukrajine, zajedno sa komandom NATO-a, spremale su se prve da krenu u napad na Donbas. Vojnotehnička superiornost ukrajinske vojske koju je obučavao NATO nad korpusima Narodne milicije DNR i LNR omogućila bi njihovo obuhvatanje sa brojnim žrtvama među vojskom i civilima.

Moskva je bukvalno za jedan dan preduhitrila planove Kijeva i Zapada, što joj je omogućilo da delimično preuzme stratešku inicijativu, piše antikorupcijski i neprofitni portal „Embargo.rs, prenoseći 03.03.2022. godine, tekst Saše Jaranceva iz Kalinjingrada. Ovo pismo već nekoliko dana kruži društvenim mrežama. Dobio sam ga Viberom i proverio autentičnost kod svojih pouzdanih izvora sa lica mesta u Ukrajini. U tekstu se navodi:

„Otprilike nedelju dana pre početka ruske specijalne operacije, zvaničnik DPR Eduard Basurin izvestio je o mapi ofanzive na Donbas, koja je ukradena od Oružanih snaga Ukrajine. Tamo je bilo jasno naznačeno kada će se nanositi dalekometni artiljerijski udari, kada MLRS (višecevni raketni bacači), kada avijacija, onda udari Operativno-taktičke grupe (OTG), odnosno „Sever“, „Jug“ i „Istok“.

OTG „Vostok“ bi delovao na odsecanju Donjecka i Luganska. Dali su im tri dana da stignu do granice, a OTG „Jug” bi delovala zajedno sa „Ajdarom”; oni bi imali ulogu odreda. Na severu, gde je Lugansk, delovali bi pod okriljem „Desnog sektora“, trebalo je da se sastanu u Komsomolskoj oblasti južno od Donjecka i da odseku LDNR od granice sa Rusijom. A u roku od dva dana planirano je da počne čišćenje. Štaviše, Donjeck, Lugansk i još nekoliko gradova ne bi bili zauzeti, već jednostavno opkoljeni i blokirani, odnosno predviđena je blokada po lenjingradskom principu. Uoči ukrajinske operacije u Donbasu, Amerikanci su prebacili u Poljsku oko 5.000 vojnika, pozvanih, zajedno sa poljskom vojskom, da blokiraju Kalinjingradsku grupaciju ruske vojske.

Druga grupa je hiljadu vojnika Strajker brigade (oklopna vozila) u Rumuniji. Ova grupa bi blokirala Pridnjestrovlje da ne bi došli u Odesu preko Juga. Sve po planu koji je Basurin pokazao. Sve je to bio jedan skup akcija koje su trebale da počnu ili 24. ili 25. februara. U stvari, bili smo dan-dva ispred Ukrajinaca. Ruska vojska je 24. februara započela udare na aerodrome i piste kako bi sprečila sletanje transportnih aviona sa oružjem iz Sjedinjenih Država i drugih zemalja. Onesposobili su sisteme protivvazdušne odbrane, posebno S-300, koji su se nalazili u Kramatorsku, a pokrivali su komandna mesta i štab OTG Vostok. Oni imaju stare tri-stotke (S-300) sa dometom od 75 km, ali u principu je postojala mogućnost da lako obore bilo koji naš putnički avion na granici. Rusi su “izbacili iz stroja“ radarske stanice, protivvazdušne raketne divizije, uključujući i 300-ke sa Bukovima, i udarili po nizu aerodroma. Dakle, da ruska vojska nije pritekla u pomoć Donbasu, sve bi moglo da ispadne sasvim drugačije… Treći svetski rat nam je već zviždao iznad glava…“, piše Saša Jarancev iz Kalinjingrada.

Zahvaljujući društvenim mrežama ali i pouzdanim novinarskim izvorima, evo i sadržaja tzv. “Letka za informisanje vojnika Oružanih snaga Ruske federacije od strane političkih instruktora,“ koji su svi pripadnici oružanih snaga dobili dan pre početka akcije.U letku piše:

„Drugovi oficiri, narednici i vojnici, ratni drugovi! Došao je taj momenat radi koga mi nosimo svoje uniforme, vežbamo zaštitu naše otadžbine, čuvamo nezavisnost i sigurnost u našoj zemlji. Vojna struktura NATO ne prestaje da se približava našim granicama. Uvode nam se beskonačne sankcije, koje utiču na život našeg stanovništva, i neprekidno gledamo napade na Ruse - samo zbog toga što su Rusi. Mi nemamo drugog izbora. Istorija nas uči da protiv nas ratuju sve evropske države. Tako je bilo sa Napoleonom, tako je bilo u vreme Drugog svetskog rata, tako je i danas. No u još težoj situaciji, sa ratom informacijama koji podržavaju SAD i Velika Britanija. Ukoliko ih ne zaustavimo danas, oni bi već za dve-tri godine došli do nas, koristeći kao pione ukrajinski narod i pribaltičke narode. Izjave ukrajinskih, poljskih i drugih zapadnih političara o tome da Rostovska oblast, Krasnodarski kraj i Krim pripadaju teritoriji Ukrajine, jasno svedoče o namerama da se te teritorije otmu od Rusije. Ali postoji i istorijska istina o tome da su Odeška, Nikolajevska, Hersonska, Dnjepropetrovska, Harkovska, Donjecka i Luganska oblast istorijske ruske zemlje pod nazivom Novorusija.Tu pravdu je neophodno ispraviti. Tamo su oduvek živeli Rusi. Rusi koji danas nemaju pravo da govore na ruskom jeziku. Dok se sama reč „rusko“ žigoše usijanim gvožđem. Sa strane Ukrajine nikada nije bilo toliko neprijateljstava ka Rusiji. Omladina koju j finasiraju zapadne službe i koja je zadojena banderovsko ideologijom, ne razume da će oni od strane “civilizovane“ Evrope biti iskorišćeni kao puščano meso i da će se boriti za tuđe interese do poslednjeg Ukrajinca. Sve to bi se desilo u doglednoj budućnosti. Naš zadatak je da oslobodimo bratski narod, da ih vratimo u ruski svet, gde ljudi pamte šta su preživeli od strane fašista, kao i pobedu u Velikom Otadžbinskom ratu(Drugi svetski rat). Ulaskom na teritoriju Ukrajine, mi moramo da budemo svesni da idemo po našoj zemlji, na kojoj žive naši ljudi. Mi govorimo,mislimo i pevamo na jednom jeziku. Ne zaboravljajte to. Budite velikodušni prema onima koji su bez oružja. Nemojte da se svetite posle bitaka. Ali, prilikom samog boja, neophodno je da pokazujete najveće vrline ruskog vojnika – rešenost u napadu, jačinu u odbrani, družbu i pomoć u svakoj situaciji. To je ono što je uvek isticalo našu armiju i izazivalo poštivanje kod protivnika. Od svakoga od Vas pojedinačno i od sve vojske će zavisiti uspeh naše operacije i budućnost Rusije. Mi nismo agresori, mi zaustavljamo agresiju na naša sela i gradove pre nego do njih dođe, ohlađujemo usijane glave Amerike i Evrope – i to su naši glavni ciljevi. Na Vas su uperene oči cele Rusije. Budite dostojni naših junačkih predaka. U Vašim je rukama budućnost i istorijska pravda naše zemlje. Pobedićemo!“ – piše u ovom letku.

Današanja vest kaoda je proizašla iz ovog letka. Ukrajinske trupe se povlače i pokušavaju da spasu svoje živote, ostavljajući opremu i naoružanje na položajima. Kako javljaju srpski mediji, pojavile su se fotografije ostavljenog naoružanja koje su Oružanim snagama Ukrajine isporučile zemlje NATO-a, kako su tvrdili -"u odbrambene svrhe". Ipak, ukrajinska vojska ovo oružje nije koristila u odbrambene svrhe“. Ovo oružje se koristi za granatiranje civila u Lugansku i teritorijama koje je Kijev privremeno okupirao, posebno za nanošenje maksimalne štete infrastrukturi od strane ukrajinskih jedinica koje se povlače. Među njima su protivtenkovske vođene rakete i bacači granata. Pored toga, ukrajinske trupe u povlačenju napuštaju skupu opremu, koju im je takođe isporučio Zapad u okviru vojne pomoći Ukrajini. Među takvim primercima nalazi se i termovizijski nišani „Arčer“, koje ruski vojnici pronalaze u velikim količinama na napuštenim položajima ukrajinskih militanata.