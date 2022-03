UŽIVO NA PINK.RS I TV PINK Vučić na otvaranju INSTITUTA 'DEDINJE 2'! Lekari zahvalni, dobili su najbolje uslove za rad

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas ceremoniji otvaranja novoizgrađene zgrade Instituta za kardiovaskularne bolesti 'Dedinje'.

Tokom obilaska bolnice, predsednik je izjavio da kompleks, kao i oprema izgledaju izuzetno.

- Ovo lepše izgleda nego što sam mislio - zaključio je Vučić.

U razgovoru sa direktorom Instituta Milovanom Bojićem, predsednik se raspitivao o ambulanti, koja je ranije bila "u kontejneru", a danas je posebno odeljenje koje je nedostajalo.

Predsednik je potom imao priliku da porazgovara i sa doktorima.

- Retko kada ljudi hoće bilo šta pozitivno da kažu. Drago mi je što vi, koji radite ovde, kažete lepe stvari. Uvek sam govorio, kada naprave zgradu, nije zgrada to što nosi sve, ljudi su najvažniji... To što imaš opremu, lepe zidove, to ne znači... Ljudi su važni - naveo je Vučić.

- Direktor uvek veruje u ljude, i podržava nas - rekla je jedna od doktorki Instituta.

Predsednik je nakon obilaska prizemlja, imao priliku da poseti i prvi sprat Instituta.

- Je l' moguće da mladi ljudi pet meseci nakon kovida umiru od srca? - raspitivao se Vučić.

Kako mu je jedan od kardiohirurga objasnio, najčešći su slučajevi kod sportista. Kako je dodao, kod njih je ili prenaglašen imuni odgovor, ili preopterećenost.

- Ne postoji stručnjak za kovid, oni će tek biti... Nadamo se da ćemo mi biti ti stručnjaci. Zato je sve ovo fantastično, jer ćemo dobiti magnetnu rezonancu, gde ćemo imati bolji uvid u to šta se dešava sa srcem - rekao je doktor.

- Najviše sam zadovoljan jer ste vi srećni i zadovoljni - obratio se Vučić osoblju Instituta.

Njega je interesovala i tehnologija, kao i oprema koja će se koristiti pri pregledima pacijenata.

- Sada imate bolji pogled - nasmejao se Vučić.

- Plate će samo da vam rastu. Nadam se da neće biti većih problema u svetu, i nadam se da ćete imati pristojnu budućnost. Sve zavisi od vašeg truda i angažmana - naveo je Vučić, obraćajući se zaposlenima Instituta.

Ne slušajte one koji kažu da ne treba da se trudite. Veoma ste mladi, radite, ulažite u znanje, i radite još više, tako se postižu najbolji rezultati. Srećan sam, veoma

Predsednik je nakon toga, nastavio obilazak Instituta.

Na 14.000 kvadratnih metara u najsavremenijim uslovima lečiće se oboleli od kardioloških i vaskularnih bolesti. U novu zgradu uloženo je 15 miliona evra.

Zgrada ima sve što imaju najsavremenije klinike u Evropi i svetu.

