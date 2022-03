Vučić: Imaćemo jednu od najpovoljnijih cena gasa u Evropi!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći tokom posete Novom Sadu o ceni energenata rekao je da je važno da Srbija pokuša da za svoje građane obezbedi sve ono što je najbolje i najjeftinije moguće.

Predsednik je, nakon što je obišao fabriku kompanije "BMTS Technology" u Novom Sadu odgovarao na pitanja novinara.

Govoreći o dešavanjima u Ukrajini, istakao da Srbija do sada nije uvodila sankcije Rusiji, a da što se tiče gasa, pregovora oko toga neće biti pre izbora zakazanih za 3. april.

- Do tada, šta će da se zbiva ne znamo, važno je da za građane obezbedimo ono što je najbolje moguće. Ukoliko ne bude nekih smetnji, kao prekida gasovoda ili nešto, a nadam se da neće, imaćemo povoljnu cenu. Povoljna cena danas je nešto drugo u odnosu na pola godine ili godinu dana, ali sam siguran da ćemo imati jednu od najpovoljnijih u Evropi - kaže Vučić.

Kako je dodao, ne zavisi sve od Srbije ili Rusije, već od mnogo stvari i problema koji se zadesili svet.

Kako je dodao, problemi kakvi se dešavaju u svetu jesu izuzeto ozbiljni.

- Srbija se snalazi, neću da zamaram narod sa nekim detaljima. Ne želim da trčim pred rudu. U svakom slučaju svega će u Srbiji biti dovoljno, i tudiću se da cene budu najniže na evropskom kontinentu - kaže predsednik.

Govoreći o dešavanjima u Štrpcu, gde su pripadnici policije upali i izazivali nemire, Vučić kaže da ne očekuje nikakve reakcije, jer će se pravdati organizovanim kriminalom.

- Sve je to prikriveno lažnom brigom, tako da je meni to sasvim jasno. Da li će drugima biti, to je druga stvar. Nemojte da ste naivni, davno smo prevazišli taj stepen, da će neko sa Zapada bilo šta da kaže o maltretiranju Srba na KiM - naveo je Vučić podsećajući da je sutra godišnjica od progroma Srba.

- Neki se danas hvale što su ćutali, a tada nisu ništa preduzimali - dodao je.

Kako Vučić navodi, odavno su nuklearke najvažnije za proizvodnju energije, i mnoge zemlje upravo, kako dodaje, žive od njih.

- Sve što se izveze struje, dolazi iz Bugarske nuklearke - dodao je.

Kada je u pitanju zahtev za izvoz hrane, Vučić navodi da se stvari komplikuju.

- Ne komplikuju se za našu zemlju, mi imamo više nego odovoljno. Mi moramo to da rasporedimo u regionu, da ne bi bilo prelivanja. Nisam pažljivo gledao količine, zapamtio sam da imamo velike količine ulja i brašna. Očigledno da se ljudi plaše za budućnost i da za svoje zemlje, da žele više - rekao je predsednik.

Kako kaže, Srbija će davati onoliko koliko može, a da se tom prilikom ne ugroze potrebe stanovništva.

- Najpre Otvoreni Balkan, pa Bosna i ostali susedi - kaže predsednik i dodaje:

- Sve što pada od energenata, pada po malo, jedino je nafta skočila.

Vučić je istakao da je još od sinoć upoznat sa odlukom Evropskog saveta, koja je za Srbiju čudna. Te tim povodom razgovara sa svim evropskim i ruskim partnerima.

- Suština je u tome da su evropljani sebi ostavili mogućnost da uvoze i izvoze od Rusa, ali da treće zemlje ne mogu da uvoze i izvoze. Nisu kaznili Ruse, niti sebe, nego nas - rekao je Vučić.

Kako je dodao, situacija je komplikovana po Srbiju, ali će se rešiti.

Vučić se dotakao i brzog voza, ističući da će svi mediji koji su u vlasti opozicije, moći da se voze novim brzim vozom.

- Srećan sam što se veliki deo stvari pormenio, i što ćete moći da uživate u blagodeti dobrog rukovodstva. Verujem da će to u subotu da bude završeno. Sve ovo nismo moglui ranije, zbog testiranja i svega. Radili smo dve deonice, prugu do 60 kilometara na sat, pa 200 kilometara na sat - objašnjava Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinara Newsmax Adrie, predsednik je na opasku da je današnja poseta fabrici deo izborne kampanje, Vučić je dodao da je u pitanju prva poseta ovoj fabrici, i da je do sada nije posećivao.

- Ja sam jedini koji se od 20. neće pojavljivati nigde, u smislu funkcionerske kampanje - dodao je Vučić.

Kako kaže, on dolazi u fabrike, kakao bi bi fabrikama poput ove, bila ponuđena dodatna pomoć.

- Mene su ljudi videli 250 puta, ja ću 10 dana pred kampanje da odustanem od toga. Biću posvećen poslu bez kamera, i baviću se ovim problemima. Ko koliko radi, možete da vidite po ostvarenjima. Pitajte druge ko je koliko radio - kaže Vučić.

