NORVEŠKA PODRŽALA SAOPŠTENJE KVINTE! Potrebno pronaći rešenje da Srbi sa KiM iskoriste pravo da glasaju 3. aprila!

"Snažno podržavamo zajednički stav SAD, Francuske, Italije, Nemačke i Velike Britanije o potrebi pronalaska pragmatičnog rešenja kako bi žiteljima Kosova bilo omogućemo da ostvare svoje pravo i učestvuju na izborima 3. aprila", navodi se u saopštenju ambasade Norveške.

The Embassy is strongly supporting the joint statement by the U.S, France, Italy, Germany, and UK, regarding the need to find a pragmatic solution to allow eligible Kosovo citizens to exercise their right to participate in Serbia’s elections on April 3. @avucic @SerbianGov

1/2