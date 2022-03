VUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNE VESTI: Mladi ljudi će dobiti novu podršku države

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija postavila nove prioritet i da će mladi ljudi dobiti novu podršku države

- Nije 200 evra nešto što će im spasiti život. To je za njih, da vide kako država vodi računa, i da je to njihov dinar. Na šta god da potroše, on tim prvi put raspolaže onim što je sam stekao i zaradio. I važno je, nismo hteli to da radimo pre izbora, to će mladi ljudi da dobiju zato što se tu rađa neka vrsta odgovornosti, sami će donositi odluku. To nameće prve uzuse odgovornosti drugačijeg odnosa prema novcu, što je veoma važno. To su stvari kojima treba da se bavimo. Ja znam da u ekonomiji ne mogu više da nas stignu ovi koji su oko nas - kaže Vučić.

Trideset i dve milijarde je bio godišnji BDP, rekao je predsednik, dok će ove godine biti 56 milijardi.

- Za samo 10 godina smo toliko promenili našu zemlju, da pravimo dvostruko veću vrednost te 2012. godine. Ja znam da ljudi teško žive, ali nema sumnje da su stvari neuporedivo bolje danas. Izmislite oblast, šta god da pogledamo i videćete da bolje živimo. Evo životna sredina. U nedelju smo imali 12.500 putnika Beograd-Novi Sad. Železnica ponovo živi - rekao je on u emisiji "Ćirilica" koju vodi Milomir Marić.

Vučić dodaje da to govori koliko ljudi vole Srbiju, i koliko se raduju uspesima.

- To je ekvivalent 225 autobusa. Zamislite koliko bi izduvnih gasova bilo zbog tolikog broja autobusa. A ljudi su stigli brže, deset puta komotnije i lagodnije. To je rezultat tih ljudi, to su oni uradili, samo je neko razumeo kako da to ostavi svojoj zemlji. To je nešto čemu se ljudi raduju - kaže predsednik.

