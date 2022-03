Predsednik Srbije i prvi čovek Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić je na mitingu u Subotici otkrio mnoge značajne informacije.

On je između ostalog najavio da će u naredna tri meseca iznenaditi sa najboljim vestima u Srbiji, a tiče se investitora.

- To su takva imena svetske automobilske industrije da me strah i da pomislim. Ako to bude, mislim da smo sve svoje probleme za budućnost rešili - rekao je on.

