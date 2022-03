Tokom gostovanja u emisiji Ami G show, predsednik Srbije Aleksandar Vućić odgovarao je na škakljiva pitanja voditelja.

Vučić je, između ostalog, otkrio da ne voli šoping, i da kada god ima priliku da bira obuću koju će da nosi, nju nikada ne isprobava, već novu cipelu, prisloni uz staru.

- Ja to ne radim kao normalni ljudi, da sednem, pa da probam, nego samo izmerim cipelu do cipele, i to je to - nasmejao se predsednik.

Autor: