Vulin: Građani Srbije i Beograda i juče potvrdili da hoće da ih vodi Aleksandar Vučić!

Ministar unutrašnjih poslova Srbije i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin gostujući u jutarnjem programu televizije Pink istakao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na ponovljenim izborima dobio znatno više glasova nego 3. aprila, te da su građani još jednom potvrdili da žele da ih vodi Aleksandar Vučić.

Govoreći o rezultatuma ponovljenih izbora na određenim biračkim mestima u Srbiji i Beogradu, ministar policije i lider PS-a kazao je da su građani Aleksandru Vučiću dali još veće poverenje i potvrdili njegov legitimitet, ali da su, isto tako, rekli da ni malo ne poštuju partije opozicije koje su zarad beogradske kase spremne da pokaze sve principe i uverenja.

"Srpska napredna stranka je Aleksandar Vučić. U ovih desetak dana od kako smo završili izbore, pa do ponavljanja na određenim biračkim mestima, predsednik Vučić je izašao jednom u medije i ponovio veliku istinu da će se sve partije ujediniti protiv njega ukoliko budu imale jedan glas više. Građani su imali prilike da vide da svi oni koji su pričali da su patriote, da su za Rusiju, da će poginuti za Kosovo i Metohiju zbog gradske kase mogu i sa Marinikom Tepić, a to što govori da su Srbi počinili genocid u Srebrenici, odjednom nema veze i nije bitno", poručio je ministar unutrašnjih poslova i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin i istakao da su građani Srbije i Beograda Vučiću dali apsolutno poverenje i podršku.

"Građani Srbije su Aleksandru Vučiću dali apsolutnu podršku na ponovljenim izborima, daleko veću nego trećeg aprila. Imali ste manju izlaznost, a u apsolutnim brojevima veći broj glasova za Aleksandra Vučića. To su glasovi Aleksandra Vučića, to nisu glasovi ni Srpske napredne stranke, niti Pokreta socijalista, niti naše koalicije, to su glasovi Aleksandra Vučića, ljudi glasaju za njega", poručio je lider Pokreta socijalista i ministar policije.

Ministar policije i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin ponovio je svoj stav da Aleksandar Vučić treba da ostane na čelu SNS-a i Srbije i nastavi da vodi politiku mira i stabilnosti koju je formulisao.

"Onog sekunda kada Aleksandar Vučić kaže da više neće biti na čelu SNS-a, onda SNS-u glasovi odlaze, jer ljudi kažu da, ako Vučić nije na čelu SNS-a, neće ni oni glasati za SNS. Ja smatram da Aleksandar Vučić treba da ostane na čelu SNS-a i na čelu Republike Srbije i da naša država treba da nastavi da vodi politiku mira i stabilnosti koju je Vučić formulisao i koju vodi. Građani Srbije i Beograda su i juče ponovili da hoće da ih vodi Aleksandar Vučić. Svi su se ujedinili protiv Aleksandra Vučića i desnica i levica i Zavetnici i DSS i Dveri, ne bi li ugurali Borisa Tadića u parlament i videli ste da to ne može. Građani su videli da su oni spremni da pogaze sve principe i programska načela da bi došli do gradske kase", poručio je predsednik Pokreta socijalista i ministar policije Aleksandar Vulin gostujući u jutarnjem programu televizije Pink.