Vulin poručio na panel diskusiji u Bijeljini: Vojna neutralnost koju je formulisao predsednik Vučić je naš put!

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin učestvovao je večeras na panel diskusiji o aktuelnoj geopolitičkoj situaciji i refleksiji na region u Bijeljini i istakao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedini lider u Evropi koji vodi samostalnu spoljnu politiku i koji je izborio pravo da Srbi odlučuju sami o sebi. Ministar policije i lider PS-a je podvukao da dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, naša zemlja neće uvoditi sankcije Rusiji.

"Republika Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. I dok Srbiju vodi Aleksandar Vučić neće ni uvesti sankcije Ruskoj Federaciji. To zvuči lako i jednostavno, ali nije ni malo lako zadržati takvu poziciju u ovom svetu u ovoj konstalaciji snaga gde jedna Srbija koja ima 7 miliona stanovnika može da kaže najvećim silama sveta da neće učestvovati u sankcijama Ruskoj Federaciji. Aleksandar Vučić je poslednji samostalni lider u Evropi koji je u stanju da vodi samostalnu i nezavisnu spoljnu politiku.

Predsednik Vučić je izborio pravo da Srbi odlučuju sami o sebi", istakao je ministar unutrašnjih poslova i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

Ministar policije i lider PS-a istakao je da srpski narod koji ima iskustva Jasenovca, "Oluje", martovskog pogroma nema pravo da odlučivanje o svojoj budućnosti prepusti nekom drugom.

"Ja čvrsto verujem u potrebu da Srbi postanu jedinstven politički narod, da bez obzira na granice koje nismo ni tražili, ni crtali, da moramo da imamo jedinstven politički stav. Narod koji ima iskustvo Jasenovca, koji ima iskustvo Broda na Drini, narod koji ima iskustva Nasera Orića i ostalih ubica, ne može svoju sudbinu da prepusti nekom drugom, ne može da kaže neka neko drugi odlučuje umesto nas. Ne može da pristane da neko drugi odlučuje o sudbini njegove dece. Zato moramo da budemo jedinstven politički narod, zato moramo o ključnim nacionalnim pitanjima da mislimo isto. I to je potreba stvaranja jedinstvenog pogleda na svet, srpski svet je nužnost ove generacije, ne budemo li mi stvorili srpski svet, bojim se da nećemo imati šta da ostavimo budućoj generaciji", poručio je lider Pokreta socijalista i ministar policije Aleksandar Vulin.

Ministar policije i lider PS-a naglasio je da je Srbija na čijem je čelu Aleksandar Vučić vojno neutralna zemlja čiji je osnovni interes zaštita svoje zemlje i srpskog naroda gde god da živi.

"Vojna neutralnost koju je formulisao predsednik Vučić je naš put. Jedan od razloga zašto sam ja protiv članstva u NATO paktu je taj što neću da prihvatim da mom vojniku može da komanduje neko ko nije mog imena i mog jezika i da jednog dana od mog vojnika traži da on radi drugima ono što je rađeno nama. Nemam ni jednu srpsku jedinicu koju bih poslao u neki Avganistan, nemam ni jednog srpskog vojnika koji bi sada trebalo da ide na ratišta, da pogine za nekog drugog. To je vojna neutralnost. To je neutralnost koja znaći da prvo i iznad svega mislimo o sebi i o Srbima gde god oni da žive.

Kada Aleksandar Vučić kaže da se neće ponoviti ni "Oluja", ni martovski pogrom, neće se ponoviti. Zato što je Srbija po prvi put u proteklih nekoliko godina stavila na papir i potpisala u skupštini da je Republika Srpska i Srbi gde god oni živeli prioritet Republike Srbije i da je svako uznemiravanje Srba gde god oni živeli uznemiravanje same Srbije", poručio je ministar unutrašnjih poslova Srbije i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin.

Pored ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina o najznačajnijim temama za Srbiju i Republiku Srpsku diskutovali su i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i ugledni profesori sa univerziteta iz Novog Sada i Banja Luke.