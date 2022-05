HRANA I STRUJA U SRBIJI NAJJEFTINIJE: Ovo su podaci koje je izneo predsednik Vučić - kod komšija dvostruko SKUPLJE!

Predsednik je izjavio da naša zemlja ima dovoljno robnih rezervi.

Ističući da je ograničenje cena osnovnih životnih namirnica neznatno izmenjeno i produženo na još 60 dana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić u velikom obraćanju javnosti u petak priložio je i zvanične podatke o uporednim cenama hrane u Srbiji i regionu. Na osnovu njih je očigledno da su hleb, ulje, brašno, jaja, šećer i so kod nas i dalje najjeftiniji.

Tako, vekna hleba od 500 grama u Srbiji košta 49 dinara (0,39 evra). Za istu namirnicu u Hrvatskoj treba izdvojiti od 0,68 do 0,96 evra, u Rumuniji 1,05, a u Italiji 3,49 evra.

– Napunili smo robne rezerve, imamo dovoljno velike količine i pirinča, ulja, kukuruza, šećera kristala, pasulja, sardina u ulju i kuhinjske soli. Što se hrane tiče, nema problema u Srbiji, a u stanju smo da obezbedimo gotovo ceo region – istakao je predsednik Vučić.

Najjeftinija struja

Iako se i Srbija suočava sa velikom krizom energenata, prema zvaničnim podacima Eurosata, kod nas je struja najјeftinija.

– Srbija se suočava sa velikom krizom energenata u Evropi i svetu. Tražio sam od predstavnika ruske kompanije da spuste cenu nafte, odnosno naftnih derivata. Zvanični podaci Eurostata govore da Srbija ima najniže cene električne energije u celoj Evropi – naveo je predsednik, i dodao da je od suštinske važnosti da u narednom periodu nikada ne pređemo 60 odsto javnog duga.

– Koristiću sve instrumente, neću da ostavljamo visoku stopu javnog duga našoj deci – zaključio je Vučić.



– Dolaze ministri i kritikuju me: „Kako ljudi da žive, kako vi to da očekujete?“ Neki hoće da ukinemo poreze na zdravstvo i da odjednom imamo 400.000 manje zaposlenih. Super je to, uvećane plate, ali sa 30 odsto manje zaposlenih. Ljudi moraju da znaju sa čime se sve suočavamo. Potrebna nam je podrška ljudi u smislu razumevanja. Nije jednostavna situacija i zajednički moramo da se borimo. Nivo investicija nam je 744,7 miliona evra, to moram da kažem. To je dobar nivo, i pored rata u Ukrajini – kazao je on.

Kod komšija dvostruko skuplje

Za kilogram brašna Srbi daju 0,54 a Grci 1,27 evra. I zejtin je najjeftiniji kod nas, litar košta 1,58 evra. Hrvati ga već odavno plaćaju po 2, a građani Austrije i trostruko – po šest evra. Ako bez soli nema ručka, kako stvari stoje, Italijani imaju problem – kod njih kilogram košta 1,22 evra. U Srbiji je 0,35 evra. Isto je i kad je reč o šećeru, Italijani kilo plaćaju gotovo tri, a mi 0,76 evra.

Rekord u ceni jaja drže Crnogorci, za 10 komada plaćaju po 3,5 evra, kod nas ona koštaju 1,19. Juneći i svinjski but najskuplji su u Austriji, za kilogram prvog treba izdvojiti skoro 18 evra, dok drugi košta 8,99 evra. A u Srbiji juneći but plaćamo 8,49, svinjski 4,93 evra.

