ORLIĆ: Vuk Jeremić je pilićar i muljator

Vuk Jeremić ni za sto života neće izaći iz uloge sitnog političkog pilićara i muljatora, sa nerealno visokim mišljenjem o sebi, kaže Vladimir Orlić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

- Od sudbine se, prosto - ne može. U maniru žabe iz narodne poslovice, danas je digao nogu da "i on kaže koju" protiv evropske perspektive Srbije - manjim delom jer je u oskudnoj pameti zaključio da je to sad "in", a više da bi ponovo izrecitovao svoje tupave baljezgarije na račun Aleksandra Vučića. Jer umišljeni zgubidan i politički promašaj od Jeremića drugi tekst jednostavno - nema. Nikada.

- U tom lupetanju je državu o kojoj govori očigledno promašio: ovo nije više ona Srbija u kojoj nedoraslim diletantima njihove razredne starešine daju u šake spoljne poslove, da se igraju, trguju i maste, pa da Srbija opet završi za stolom Patrika Hoa i sličnih belosvetskih lopuža, dok im Jeremić za bakšiš prazni pikslu. Problem koji Srbija danas realno ima, ostavio nam je baš on: svojim tupavim pitanjem pred MSP, tim fijaskom i poniženjem za državu, koje i danas Priština slavi kao svoju najveću pobedu - sve uz ode radosti i zahvalnosti Jeremiću, koji bi od njih mogao da dobije i spomenik veći od onog podignutog Klintonu. Uz trajnu mogućnost da i njima prazni pikslu za bakšiš, jasno, kad za bolje nije. A voleo bi taj da bude i Pinoče, samo kad bi umeo - znaju to najbolje kompletni stranački odbori koji beže od njega ovih dana. Voleo bi da bude i Milo, ili bar Roćen, da se opet cereka na pomisao da je Srbiju propastio dok joj psuje majku. Ali ni od toga nema ništa - to vreme je zauvek prošlo. I da nema vraćanja tamo garant je upravo Aleksandar Vučić. U toj istini leži i koren svih Jeremićevih kompleksa - dodaje Orlić.

- Uostalom, niko baš ništa pametno i ne očekuje od ljudske karikature kojoj se od Milice Vučić pričinjava Aljbin Kurti, kojoj su blamiranje i poniženja od "pouzdanih saznanja" što se redovno pokažu kao laži na nivou "Trećeg oka" - postali svakodnevica. Svakome u Srbiji je jasno da bi taj "dijalog u Skupštini" ponovo mogao da vodi samo - sa pljeskavicom u skupštinskom restoranu, kao što je uvek jedino i umeo. A ozbiljna politika, briga o Srbiji i njenim interesima - ostaju teme za državnike i za lidere. One kojima pilićar Jeremić, doveka setno zagledan u Andrićev venac, može samo i dalje da pljucka - pod prozor - zaključio je Orlić.