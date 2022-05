BRNABIĆ NA VEČERI SA VUČIĆEM I MIŠELOM: 'Za našeg dragog prijatelja!'

- Fotografija za našeg dragog prijatelja Ksavijera Betela! Nadamo se da ćemo se uskoro videti u Beogradu. Politika se odnosi i na prijateljstvo, poverenje, međusobno poštovanje i zajedničke ciljeve i vrednosti - napisala je premijerka i tagovala premijera Luksemburga.

Photo for our dear friend @Xavier_Bettel! We hope to see you in Belgrade soon. Politics is also about friendship, trust, mutual respect and shared goals and values. Thank you @eucopresident pic.twitter.com/uTMWkMNlcZ