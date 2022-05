Vučić uputio saučešće Bajdenu: Kada se u trenutku prekinu životi i snovi dece i mladih ljudi, svi ostajemo nemi!

- Kada se u trenutku prekinu životi i snovi dece i mladih ljudi, svi ostajemo nemi pred bezumljem takvog zločina. Upućujem saučešće predsedniku Bajdenu, porodicama i prijateljima poginulih, a ranjenima najbolje želje za brz oporavak - naveo je Vučić na Tviteru.

When the lives and dreams of children and young people are shattered in an instant, we stand speechless in the face of such inhumane crime. My deepest condolences to @potus and the victims' families and friends, and my best wishes for a fast recovery to those injured.