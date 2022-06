Basta: Poziva sve toplane iz regiona da se priključe "Otvorenom Balkanu"!

Direktor JKP "Beogradskih elektrana" Rade Basta poziva sve topalne iz regiona (Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija i Albanija) da uzmu učešće u projektu "Otvoreni Balkan", kako bi se zajednički razgovaralo o incijativama u oblasti energetike, kao i o načinima i pravcima izlaska iz trenutne krize, kao i o novim konceptima daljeg razvoja energetskog sektora.

"Regionalna saradnja je izuzetno važna, jer doprinosi očuvanju bezbednosti snabdevanja energijom u našem regionu. Energija ne poznaje granice. Smatram da Zapadni Balkan ima jedinstvenu priliku da redefiniše svoje energetske razvojne putanje. Hoćemo li uvoziti energente i zavisiti od geopolitičke stabilnosti područja bogatih fosilnim gorivima, ili ćemo iskoristiti natprosečno bogatstvo prirodnih resursa koji postoje u regionu?", upitao je Basta. On je istakao da je "Otvoreni Balkan" do sada pokazao kao jedna pragmatična formula kojom se dolazi do nekih bržih rešenja u energetici "Više od polovine toplana u Srbiji koristi gas, ali je i dalje veliki procenat onih koje koriste ugalj i mazut, i to moramo da promenimo. Očekuju nas velike investicije u energetici koje moraju biti moderne, finansijski održive, energetski efikasniji, sa smanjenim emisijama štetnih gasova. U planu su modernizacija toplana, unapređenje usluga, ali i znatno veće korišćenje obnovljivih izvora energije. Zapadni Balkan je deo je Evrope sa najbržim rastom i zato SAD moraju da podrže Zapadni Balkan koji ima potencijal da bude centar obnovljive energije, kao i da ima kapacitet da bude centar za tečni prirodni gas... Inače, naša energetska tržišta su mala, zavisna od uvoza i moramo sarađivati radi boljeg života svih građana u regionu", naveo je u pisanoj izjavi direktor JKP "Beogradske elektrane" Rade Basta.

