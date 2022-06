U Info-centru Turističke organizacije Vojvodine održano je predstavljanje smerova u okviru dualnog obrazovanja Ekonomsko-trgovačke škole „Vuk Karadžić“ u Staroj Pazovi, koji su namenjeni sektoru turizma i ugostiteljstva, a što će u mnogome uticati na unapređenje koncepta turističke ponude u toj sremskoj opštini.

Ova škola, koja postoji od 1956. godine, bogatija je za dva nova smera i to za smer dualnog obrazovanja - turistički tehničar - koji se bavi svim vidovima turizma, uključujući i logistiku, dok je predstavljen i poseban gastronomski smer za kuvara. Prema rečima predstavnika opštine Stara Pazova, ova škola i njeni smerovi, koji su kroz decenije postojanja prolazili kroz velik broj transformacija, a u skladu sa potrebama tržišta rada i privrednim kretanjima, nastali su kao izraz potrebe za kadrovima ekonomske struke u ovoj opštini i van nje, dok su društvene promene neminovno ostavljale svoj pečat i trag na ovoj ustanovi.

Smerovi su ustanovljeni nakon što je detaljna analiza tržišta rada pokazala potrebu za ova dva nova obrazovna smera, te da je sam geografski položaj Stare Pazove takav da turizam živi, ali i da se kreće uzlaznom putanjom, iz godine u godinu, prevashodno u vidu tranzitivnog turizma. S tim u vezi TO Stara Pazova je mnogo doprinela samom edukovanju turističkih privrednika na teritoriji ove opštine i na umrežavanju upravo tih poslenika sa civilnim sektorom, ali i sa relevantnim, krovnim institucijama i organizacijama u AP Vojvodini.

Da resorni Sekretarijat prepoznaje značaj dualnog obrazovanja, u skladu sa aktuelnim potrebama tržišta rada, posebno je istakao pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević, rekavši da je obrazovanje bilo, jeste i biće odgovor za budućnost.

,,Ako hoćemo da budemo ozbiljna i uspešna turistička destinacija, a Vojvodina kao najrazvijeniji region u Srbiji to i jeste, moramo povezati nauku i praksu u turizmu, kao što je to učinjeno i u privredi. Moramo da u ovu priču unesemo što više nauke. Ovim smerom turističkog tehničara stvaramo bazu ljudi koja nam u ovom trenutku nedostaje i, nadam se, upućujemo ih i da turizam studiraju. Sa druge strane, potrebni su nam i drugi smerovi, poput kuvara i drugih uslužnih delatnosti, jer najbolji ,,ambasadori“ jesu konobari, koji šalju jednu od najvažnijih poruka na početku nečijeg boravka u zemlji koju posećujete. Ukoliko hoćemo da se poredimo isključivo sa najboljima, onda je ovo pravi način da se to realizuje“, rekao je sekretar Ivanišević.

Nataša Pavlović, kao domaćin današnje prezentacije, je istakla da ova škola ima specifičan pogled na budućnost, te da je prezentacija organizovana kako bi se predstavila obimna ponuda opštine Stara Pazova.

,,U pogledu turizma u Staroj Pazovi, čija je ponuda bogata i čiji su proizvodi neodoljivi, a mnogo smo toga obišli i videli, posebno što na teritoriji ove opštine stalno niču novi objekti, važna je zajednička saradnja uz podršku Sekretarijata, posebno u podizanju turističkih kapaciteta i turističke privrede. Kroz našu promociju smatram da će sve opštine, poput Stare Pazove, povećati broj turista. Stara Pazova je dokaz da je spoj nauke, odnosno struke i privrede prisutan, što će iznedriti nove kadrove koji su svakako najpotrebniji“, rekla je dr Pavlović.

Direktorka Turističke organizacije opštine Stara Pazova Dragana Zorić Stanojković i direktor Ekonomsko-trgovačke škole „Vuk Karadžić“ Vladimir Marinkov, predstavili su smerove u Ekonomsko-trgovačkoj školi „Vuk Karadžić“ u Staroj Pazovi, s obzirom da su zajedno radili na ostvarivanju ovog veoma važnog obrazovnog cilja, a predstavili su i turističke proizvode opštine Stara Pazova uz novine u samoj ponudi za posetioce i turiste.

Turistička organizacija opštine Stara Pazova je predstavila i štampani promotivni materijal, nove brošure, izrađen uz pomoć i podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

