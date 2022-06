SPASIĆ ZA HIT TVIT: Vučić se bori za MIR I STABILNOST, a to je pametna politika koja sve razoružava!

Pratite uživo na TV Pink i Pink.rs!

Autorka i voditeljka Verica Bradić osvrnula se i večeras sa svojim gostima na najaktuelnija politička dešavanjima u Srbiji, ali i svetu. Takođe, u posebnom delu emisije gledaoci su imali priliku da iznesu svoje stavove i glasaju za predloge koji su im privukli najveću pažnju.

PREDLOG SA NAJVEĆIM BROJEM GLASOVA:

Gosti ovonedeljnog ''Hit Tvita'' bili su Vladimir Đukanović, član predsedništva SNS, Darko Obradović, iz Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost i Božidar Spasić, bivši obaveštajac.

Đukanović je na samom početku emisije prokomentarisao trenutnu situaciju sa fudbalskim klubovima i finansijama, dodajući da je i sam zvezdaš, te da je on za soluciju da se u našim klubovima izvrši privatizacija.

Običan privrednik kada duguje, znate da će vam neko pokucati na vrata. Da nije bilo Vučića, ove vlade i vlasti, ne bi bilo Zvezde i prtizana u Evropi - rekao je.

Obradović je dodao da je vreme da se podvuče crta, ističući da je mnoge vlasti klubove tretiraju kao javno dobro, međutim, kako dodaje, sada strukturalni dugovi stvaraju pritisak na tribinama.

- Imali smo blokade na tribinama. Takođe, ja se zalažem za privatizaciju. Biće otpora, i vreme je da se o ovome govori - naveo je Obradović.

Spasić navodi da nije Crvena Zvezda i Partizan onih 11 momaka koji trče po Marakani, već hiljade mališana koji treniraju u našim klubovima širom Srbije.

- Grupe za pritisak formiraju oni kojima država daje pare. Videli smo akcije protiv onih klanova - dodao je Spasić navodeći da to pitanje detaljnije treba da se raščisti.

Spasić je dodao da porez mora da se plaća, podržavajući reči predsednika Srbije Aleksandsra Vučića.

TEMA BROJ JEDAN:

Govoreći o sinoćnjem intervjuu koji je, bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović dala za jedan medij, bivši obaveštajac navodi da ništa što je rečeno nije novost. On objašnjava da svi koji su obuhvaćeni pomenutim procesom, koji se nalaze u postupku, o tome jesu govorili.

- Imam utisak da je Dijana prešla u ofanzivu, i ovo postaje pitanje na koje država mora da stavi tačku. Sve ovo izaziva reakcije građana. Mi smo o ovome pričali i u ovoj emsiji, ja sma tražio da se sve ovo reši. To su priče koje se iznose ponovo u javnost, i ja pretpostavljam da žena ima interes, ali da, ovo mora da prestane. Čudi me jer imamo informacije o prisluškivanju... Meni je nešto zaparalo uši, kada je ona rekla da je Nebojša čitao transkripte. To je iskucan razgovor na papiru, i vi imate razgovor tih ljudi. Ko je slušao Vučića, kada razgovara sa sinom, kada će na ručak? Ako vi kažete da je ministar zloupotrebljavao, ko je njemu sve to davao? Ovo je neki unutrašnji obračun! - rekao je Spasić, pa dodao:

- Ovo predstavlja još jedan težak napad na Vučića. Pozadina svega je opet napad na Vučića, samo to mnogi ne shvataju još uvek! Te informacije su morale da cdure, jer kada napravite trankript, to može da se kopira, ode dalje... - dodao je.

Đukanović je, koji je i sam advokat bivše sekretarke Hrkalović, otkrio da je u pitanju čak1800 prisluškivanih razgovora.

- Ako ministar nije znao da se to radi, odakle njemu transkripti na stolu? Mene samo to zanima. kada neko iz vašeg ministarstva, dok ministrujete, predsednika toliko prisluškuju? Ja ne mogu sve ni da kađžem, razumećete... Danas slušam one lažne novinare na N1, koji su odjednom drvlje i kamenje na Dijanu, a sada kada nije želela da bude deo te kampanje, sada je ona najgora na svetu, a brani se onaj na koga je ona uperila prst. To je koncept rada tih novinara - rekao je Đukanović.

Kako je dodao, lažni mediji su vodili nekakve kampanje povodom klana Velje Nevolje, spajali su ga sa predsednikom, a sada, kada bivša sekretarka iznosi podatke i činjenice, to je za njih scenario.

- Belivuk je odličan jer je protiv Vučića. A Dijani je sada neko rekao šta ona treba da kaže.... Tu se vidi koliko su oni neozbiljni novinari - komenhtarisao je Đukanović.

Ona ima pravo da da intervju gde želi, naveo je Đukanović, dodajući da je njegova štićenica mnogo toga prećutala.

Suđenje je javno. Sve što ona kaže, reći će i tamo - rekao je Đukanović.

Govoreći o navodima da je ministar Stefanović kod sebe imao skaj telefon, Đukanović je naveo da je u pitanju ozbiljna stvar, jer se postavlja pitanje, odakle jednom ministru, i za šta će mu takav telefon.

- Vučić je godinu i nešto dana prisluškivan. Šta će ozbiljan čovek da pomisli? Oni nisu mogli da reše i spoje jedan predmet, i da se to reši - rekao je Đukanović, dodajući da je na Tužilaštvu da sada reaguje i uhapsi onog je prisluškivao Vučića.

Obradović, govoreći o spomenutom intervjuu, ističe da je teško komentarisati ovaj slučaj, kada se duboko uđe u medijske ratove koji se vode sa raznih strana.

- Ovo provejava odavno, a javnost je sada dodatno uzburkana, jer od institucija nismo čuli da lu su počeli da proveravaju ove navode. Ja bih se bavio pojavama, a ovde imamo dve. Prva je da je neko hteo da kriminalizuje predsednika Vučića. Mi nemamo odgovor ko je hteo da fingira istragu u nekim slučaja. Druga pojava je da i dalje možemo da strepimo ko prisluškuje, i da li i dalje prisluškuje. Obe stvari imaju jaku političku pozadinu! - naveo je Obradović.

Ključna pitanja su bez odgovora - rekao je Obradović.

Spasić je dodao da je malo onih, koji su umešani u sve ovo, privedeni. Spasić navodi da je za vreme prisluškivanja stvorena "parapolicija" koja je pokušavala da uruši predsednika Srbije.

- Vulin koji je inzvaredan ministar, ne zna više gde da udara. Malo ih je, koliko je trabalo da ih se uhapsi - kaže Spasić.

- Ovde imamo situaciju sa skaj telefonom, a o tome ne treba da raspravlja nacija, nego državni organi. To je za mene pitanje. Trebalo je formirati državnu komisiju unutar ministarstva. Ljudi, odakle ideja nekolicini policajaca ideja da prisluškuje predsednika Srbije? Ovaj postuipak traje ovoliko! - kaže Spasić.

Đukanović je još jednom dodao da nadležni treba d arade svoj posao. On se potom dotakao i Dijane Hrkalović o kojoj se, kako kaže, pisalo svašta.

- Ovde je probolem što mediji pre svega, neke stvari dižu do ludila, neretko iz anonimnih izvora, a oni su, najčešće, oni najodgovorniji. I kada je pisano o Vučiću, njegovom sinu... Sve je to došlo sa vrha - rekao je Đukanović.

PREDLOG BROJ DVA:

Povodom nedavne posete nemačkog kancelara Olafa Šolca Srbiji, kao i njegovim zahtevima i stavovima, Obradović navodi da u ovom slučaju, svake godine, počevši od 2002. godine Srbija dolazi do redefinisanja, i nekih novih očekivanja.

- EU nama nije ikada statusom u pregovorima, od kada je potpisan Briselski sporazum, nije ukidala pomoć. Znamo da je za Univeszitetsku kliniku dato 35 miliona evra - rekao je Obradović.

Kako je dodao, ovo treba sagledati sa mnogo većom pažnjom.

- Ako razgovaramo sa svojima, svojom porodicom, iako je tu Nemačka, koja nije priznala Kosovo, treba da pokažemo razumevanja. Ako pogledate investicije, poklone, izuzeće za snabdevanje nafotom, vidimo da tu nema nerazumevanja za Srbiju - kaže Obradović.

Šolc je bio blag kada su u pitanju sankcije, a to se može tumačiti kao razumevanje, kada se posmatra pozicija Srbije, što ne može trajati večno, naveo je Obradović.

- Nas Briselski sporazum nije koštao nebezbednosti. Setimo se da su se svi sklanjali od toga, a Vučić je opet ostajao sam u tom okruženju. Kada govorimo o saradnji Amerike i Evrope sa nama, to je dokaz i garancija dolaska firmi u Srbiju - priča Obradović.

Spasić je posetu nemačkog kancelara ocenio kako bi samo saopštio neke stvari, po tuđem nalogu.

- Šolc je došao ovde da dobije nešto, a nije dobio ništa osim toga da mi želimo mir i stabilnost - rekao je Spasić, dodajući da je to ono što razoružava.

Govoreći o podršci Edija Rame Srbiji, Đukanović kaže da je u pitanju racionalno postupanje čoveka koji želi mir na ovim prostorima, navodeći da tu zasigurno postoji i interes.

- Mi nismo članica EU, i mi nemamo nikakvu obavezu da uvodimo sankcije Rusiji. U pitanju je nekad moral, a nije moralno da uvodimo sankcije - kaže Đukanović.

Obradović je, govoreći o poklonima EU Srbiji, napravio paralelu sa Rusijom, navodeći da je mnogo više Srbija dobila od EU.

Spasić se nadovezao na Ramin govor, dodajući da je on pametan, jer zna da će mu ulje i brašno stizati iz Srbije.

- Edi Rama zna da Vučić trenutno hrani Balkan, to slobodno mogu da kažem - dodao je Spasić.

PREDLOG BROJ TRI:

Obradović kaže da se pojedine izjave pogrešno interpretiraju. Kako kaže, cela priča se svela na to da Evropa pritiska Ukrajinu da odluči i da svoje teritorije.

- Ukrajina neće biti slabija u narednih 10 godina, ona će biti jača - rekao je Obradović.

Kako je dodao, trebamo biti svesni da više ništa neće biti isto, jer Ukrajini do skoro niko nije želeo da isporuči šlemove, a sada se dobijaju velike količine.

Đukanović kaže da je pitanje, da li će za sve godine biti Ukrajine, što je, kako Đukanović kaže i sama Zaharova izjavila.

- Što ste rušili vlast u Kijevu 2014. godine, a sada pričate o miru? Samo se toga plašim na Balkanu. Zato je ovo što Vučić radi nešto što je veoma važno. Ne daj Bože da nas na Balkanu neko tako zavadi! - rekao je Đukanović, pa dodao:

Spasić govoreći o Putinovom govoru, kaže da se predsednik u jednom trenutku obratio i samom Vučiću, kada je spomenuo razumne državnike.

- Ja sam došao u emiciju sa rumunske grnice, i ja sa njima komuniciram. Tamo ima američkih vojnika... Znamo i da je Makron dočekan u američkoj bazi... Ti kada vidiš Šolc, makron, Putin je bio kod Zelenskog. To je kao cirkus putujući. Da li neko stvarno misli da će se Zelenski pitati kako će se završiti ovaj rat? Zelenski se ništa ne pita, on je figura. Neko će sesti i završiti stvari - priča Spasić.

Đukanović da Evropi prete "hladni radijatori", a Rusija kontroliše veliku većinu zaliha, tako da je, kako je rekao, jasno ko peva "Labudovu pesmu".

PREDLOG BROJ ČETIRI

Govoreći o povećanju penzija koje je predsednik Srbije nedavno najavio, Obradocić kaže da je u pitanju pozitivan signal za Srbiju.

- Ovo pokazuje da one priče da neko uzima penzije, sada se pokazuju kao političarenje i podvaljivanje. Sada vidimo da je domaćinski odnos prema budžetu, došao na naplatu. Srbija u ovim kriznim vremenima može da da podtsrek građanima. Ako EU da 35 milionja za Tiršovu, tih 35 miliona koje bi država dala, idu za plate i penzije. Ja se ne bih olako kockao kada pričamo o svim tim stvarima. Setite se šta su sve govorili, da ćemo propasti, bankrotirati, a sve se desilo suprotno. Ljudi su terali investiciju litijuma iz Srbije. Oterali su nam 30 odsto bruto domaćeg proizvoda - kaže Obradović.

Kako je Đukanović rekao, ovo je dokaz finansijski stabilne države.

- Novac ostaje u Srbji, on se okreće i obrće kod nas, i to je dobro! To je dobra mera i mi možemo da izdržimo jer imamo stabilnu privredu. Super je što imamo investicije iz EU, ali najveća investicija dolazi iz Kine, to je Srve ove države (Bor, Smederevo). Lepo je što će da daju za Tiršovu, ali neke stvari ne treba da zaboravimo - naveo je Đukanović.

Spasić kaže da ovde nema reči o populizmu, već je u pitanju briga predsednika Srbije i ministara.

- U ime penzionera Srbije se zahvaljujem Aleksandru Vučiću! - kaže Spasić.

UKLJUČENJA GLEDALACA

Dušan iz Bačke Palanke glasao je za predlog broj četiri, koji se odnosi na povećanje penzija. On je istakao da je ovo dokaz koliko je Vučić veliki državnik.

Milica iz Zrenjanina glasala je za predlog broj dva, koji se ondosi na posetu nemačkog kancelara. Kako je dodala, oni su ovog puta izneli stav povodom Kosova, a Šolc je ovog puta otvoreno govorio o međusobnom priznanju, gde se stav Srba može staviti u jednu rečenicu koju je Vučić izgovorio: "Koliko vi volite teritorijalni integritet svoje zemlje, toliko i mi volimo terotorijalni integritet Srbije."

Još jedna gledateljka glasala je za predlog broj četiri, dodajući da je u pitanjuu dokaz koliko je Srbija finansijski stabilna zemlja koja iz dana u dan napreduje.

Spasić je glasao za predlog broj četiri, navodeći da će Srbija zasigurno, povećanjem plata i penzija bolje živeti, sa čim se složio i Obradović.

Mi ne biramo stranu, izabrali smo je, i sada samo trebamo da usidrimo brod - rekao je Obradović.

Đukanović se dvoumio između predloga broj dva i četiri, objašnjavajući da je Vučić po prvi put "sasuo" nemačkom kancelaru šta misli.

- Ipak glasam za predlog broj četiri - rekao je on.

Autor: