Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je gostujući u emisiji Hit Tvit na TV Pink prvi put i ekskluzivno govorio o krizi na Kosovu i Metohiji koju je izazvao Aljbin Kurti jednostranim ukidanjem Briselskog sporazuma

Predstavnici Srba na Kosovu i Metohiji saopštili su da se povlače iz skupštine, vlade i svih prištinskih institucija, kao i da suspenduju učešće u policiji i pravosuđu.

Vučić je izjavio da ne može da kaže da je ovo lak trenutak, ali je važno da se mi ponašamo ozbiljno i odgovorno.

- Reč je o velikim političkim, gotovo tektonskim promenama. Posle 10 godina Srbi su doneli odluku da napuste prištinske institucije. Imaćemo vremena da odgovaram na besmislene priče kako to rade po naređenju iz Beorgada. Nikada nisu hteli realno da sagledaju probleme sa kojima se Srbi suočavaju, do toga šta su posledice - podsetio je Vučić.

Predlog broj 1 - Napuštanje institucija

Vučić je ocenio da je važno da ljudi znaju kroz šta smo prošli u prethodnim decenijama i u prethodnih nekoliko meseci:

- 1999. godine smo izgubili praktino suverenitet na KiM, bez prava na našu vojsku a 2004. godine je krenuo pogrom, 2008. godine Kosovo proglašava nezavisnost - podsetio je Vučić.

Podsetio je i na politiku "standardi pre statusa", posle čega su usledila ubistva Srba, a onda su Albanci nagrađeni od Zapada priznanjem jednostrano proglašene nezavisnosti.

Teške pregovore smo počeli 2012, 2013. Teško je porediti ih sa onim iz 1998. i 1999, kada su bili veći i teži jer su posledice bile veće i teže. Ali od tada, ovi su bili najveći i najteži. Briselskim sporazumom smo kupili 10 godina mira. Imamo najbrži rast u regionu

RAST PALATA U SRBIJI VEĆI OD INFLACIJE

Plate će, kako je dodao, u Srbiji rasti mnogo više od inflacije. Ukazao je i na povećanje penzija.

- Prosečna stopa javnog duga u Evropi je 94,2, Srbija je za gotovo 40 indeksnih poena bolja. To se tiče kosovskog pitanja. Ljudima ne mogu da objasnim kakve to veze ima. Imali smo mir i stabilnost i mogli smo da se koncentrišemo na dobre stvari - naveo je Vučić.

Kako je dodao, danas je u Beogradu prosečna plata 806 evra, na Vračaru je prosečna plata 1060 evra u Boru 800 evra...

Osvrnuo se i na popis:

- Imaćemo negde oko 6 miliona i 550 hiljada stanovnika, rekao je Vučić, a kaže da smo se plašili da će biti 6,1 - rekao je Vučić.

Samo je Izrael ispred Srbije

Predsednik Srbije je saopštio da je doneta odluka da od 10. decembra konačno će i u Srbiji moći da se vrši vantelesna oplodnja sa doniranim reproduktivnim materjalnom.Kako je dodao, to će se odnositi na žene do 45 godina.

- To je oko 10 miliona evra na godišnjem nivou - rekao je Vučić.

U JUNU JE MOGLO DA DOĐE DO NEZAPAMĆENOG KRVOPROLIĆA

- Srbi su svaki put želeli da napuste institucije kad bi Priština nešto uradila, savetovao sam ih da to ne rade i slušali su me, jer sam uvek bio uz narod. Verovali su mi. Bar 20 puta sam ih sprečavao. Onda je došao jun i prvi incident. Prvi put pričam o tome, te noći je moglo da dođe do velikog, nezapamćenog krvoprolića. Albanci su ga spremali, Srbi nisu hteli da se sklone - rekao je Vučić.

Molio sam Srbe da pomere barikade. Posle 11 sati su mi rekli da će to uraditi zato što ih ja molim, inače ne bi ni zbog čega drugog. Ja sam otišao u Brisel u avgustu, znam da moramo nešto da postignemo, ne mogu da ostavim ljude da moraju da dolaze sa vizama, jer ludilu u Prištini nema kraja. Pritom je sve to podržavano od dve velike sile

Ukazao je da je bila velika panika je se očekivalo da za 10 dana bude haos, jer nema prolaza pored Jarinja i Brnjaka.

I setim se, naš predlog koji Albanci ne mogu da odbiju. U tom trenutku međunarodni predstavnici dođu do mene u hotel i pitaju da li mogu da im garantujem. Ja im kažem da moja reč znači više nego nečije zakletve. Jedan američki i jedan evropski predstavnik mi kažu da se pobrinem, a da će oni naterati Kurtija da odustane od tablica na godinu dana".

Predsednik kaže da su Srbi sa Kosova i Metohije imali sumnje posle njegovih molbi da prihvate dogovor sa Prištinom o ličnim dokumentima.

- Ja pitam Srbe, a oni kažu 'opet ti sa tvojim molbama'. Za dva dana oni kažu 'Ok, ali ovo je poslednji put'. Ja sam imao obećanje da će biti u redu za tablice, ali sam imao obećanje i da će biti u redu za izbore. To sam im i rekao - naveo je predsednik Srbije.

- I onda se događa Berlinski proces, potpisujemo tri sporazuma. Tog dana u Berlinu, da bi nas ponizili, Kurti daje izjavu koja se tiče SZO, da se to nikada neće destiti. A onda je rekao da ovo za tablice ide fazno, da vas malo kažnjavamo sa po 150 evra, pa ćemo da vam oduzimamo tablice, pa i automobile. Predstavnici Kvinte obmanjuju javnost kada kažu da ima pravo da oduzima tablice. Pozivaju se na pogrešan član. Znaju, nego se prave blesavi. Ne smeju da kažu, jer je za njih Kosovo nezavisna država. Smenio je Nenada Đurića. Nemaju pravo to da rade - objasnio je Vučić.

– Tri stvari su dovele do toga da su Srbi primorani da izađu iz institucija: ZSO – potvrda da neće da je formiraju, ponovljeno da nastavljaju sa terorom oko tablica, smena nenada đurića na koju nisu imala prava. Srbi su rekli da više zulum neće da trpe – objasnio je Vučić.

REKAO SAM SRBIMA SA KiM DA ĆU IH PODRŽATI U SVAKOJ ODLUCI

Predsednik kaže da je razgovarao celu noć sa Srbima sa Kosova i Metohije i rekao im da će ih podržati u svakoj odluci.

Odluka Srba da napuštaju institucije je mnogo teška.

- Niko nije hteo da ne bude uz svoj narod. To ljudi osećaju na svakom koraku. Danas je bio skup na kom nikad manje ljudi nije bilo dovođeno, a bilo je 10.000 ljudi. Gde ste videli takav miting? Zamislite da u Beogradu izađe 300.000 ljudi na miting. LJudi su jasno pokazali šta misle - rekao je Vučić o današnjem skupu u Kosovskoj Mitrovici.

Predsednik kaže da je pokvaren trik Kurtija da zove Srbe da se vrate u institucije, a tražio je da im se ukinu tablice.

- Svakog dana gledaju kako će da maltretiraju Srbe - kazao je predsednik Srbije.

On konstatuje da ćemo pokušati da sačuvamo mir i stabilnost i poručio Kurtiju da se drži onoga što je dogovoreno.

- Sad malo Zajednica srpskih opština i povlačenje odluke o tablicama, da se (Aljbin Kurti) drži slova onoga što je potpisano. Kad to naučiš, onda možemo dalje - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je pokvaren trik Kurtija da zove Srbe da se vrate u institucije, a tražio je da im se ukinu tablice.

- Svakog dana gledaju kako će da maltretiraju Srbe - kazao je predsednik Srbije.

NAJVAŽNIJE JE SAČUVATI MIR

On konstatuje da ćemo pokušati da sačuvamo mir i stabilnost i poručio Kurtiju da se drži onoga što je dogovoreno.

- Sad malo Zajednica srpskih opština i povlačenje odluke o tablicama, da se (Aljbin Kurti) drži slova onoga što je potpisano. Kad to naučiš, onda možemo dalje - rekao je Vučić.

Predsednik se podsetio na to da neki na Zapadu govore da “neće Republiku Srpsku na Kosovu i Metohiji”.

Vučić kaže da ne misli da je Amerikancima stalo do sukoba, čak naprotiv.

– Što bi Amerikancima sada bio potreban sukob? Ne treba im. Ponašali su se korektnije nego mnogi Evropljani. Uvek će biti na strani “svog čeljadeta od 14 godina”. Oni će da čuvaju i brane svoje “čeljade”, ali su u stanju da kažu tom “čeljadetu” da nije komšija uvek u svemu kriv i da ne smeju da ga udaraju – rekao je Vučić.

Što, ne valja vam Republika Srpska? Što mrzite Republiku Srpsku? Zato što mrzite Srbe. Čak ni ono što ste sami kreirali u Dejtonu mrzite. Misle da zato što su veliki i moćni mogu da se iživljavaju nad nama. Kad nas doterate u ćošak onda ne možete više da se iživljavate nad nama

Vučić kaže da ne misli da je Amerikancima stalo do sukoba, čak naprotiv.

Kako kaže, najvažnije je da sačuvamo mir.

-Srbi su mi rekli: Aleksandre brate, nama ostaje da stavimo zavežljaj na traktore i da dođemo u Rašku. Mislite da je ovim ljudima bilo lako da skinu uniforme. Nisu više mogli da izdrže. To je autonomna i autohtona odluka našeg naroda. Razgovaram sa svetskim zvaničnima, smirujem naše ljude, pokušavam da obezbedim mir - rekao je Vučić.

Kada su me urednici mediji pre dva dana pitali, ako oni napadnu Srbe, onda imamo sukob? Rekao sam da ćemo se potruditi da do toga ne dođe, a u pogledima sam im video da 'nam Kosovo i nije toliko važno

On je ocenio da neće Zapad dozvoliti ništa što ne ide u korak sa nezavisnošću Kosova, te da je bio iznenađen odlučnošću Srba na KiM.

VUČIĆ PORUČIO KURITIJU: Sad ZSO i povlačenje odluke o tablicama

On konstatuje da ćemo pokušati da sačuvamo mir i stabilnost i poručio Kurtiju da se drži onoga što je dogovoreno.

- Sad malo Zajednica srpskih opština i povlačenje odluke o tablicama, da se (Aljbin Kurti) drži slova onoga što je potpisano. Kad to naučiš, onda možemo dalje - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da ćemo uraditi sve da sačuvamo živote naših ljudi, a da je legitiman stav da neko to neće, ali se onda mora izabrati drugi predsednik.

Ja to neću. Učiniću sve da zaštitim narod od onih koji bi da ga pobiju

MNOGO JE VEĆI PROBLEM ZSO

- Za nekoga je opstanak našeg naroda na KiM sitnica. Za mene nije. Želim da mandat završim tako što ću da sačuvam mir - istakao je predsednik Srbije i dodao da tablice nisu najveći problem:

Mnogo veći problem je ZSO i smena Nenada Đurića, zbog te bahatosti, jer usred Berlina može da gazi Berlinski sporazum. Srbi dolaze u poziciju na Kosovu, u kojoj su bili Albanci 90-ih

- Godinama upozoravam ljude u Evropi na ovo. Oni misle: 'Srbiji je mnogo više stalo i možemo da je ucenjujemo, a ove dole podržavamo - dodao je Vučić i osvrnuo se na navode opozicije da zagađenost Beograda više ugrožava Srbiju od preregistracije na KiM:

To je ta doza bezobzirnosti. Ne mogu takve gluposti da slušam. Šta ste vi uradili protiv zagađenosti? Što ne kažete da je Zagreb navodno zagađeniji

"Toliko je jadno porediti muku svog naroda sa zagađenošću".

Prema rečima Vučića, sa Rio Tintom smo doneli pogrešnu odluku i oduzeli ljudima milijarde.

- Ja kao predsednik imam luksuz da narodu kažem istinu - dodao je on.

Osvrnuvši se navode Vuka Jeremića da su Srbi na KiM kriminalci on je naveo da se tu ništa nije promenilo na ranije godine.

- Kriminalizuje svoj narod, a ima osvedočenog kriminalca u svojim redovima. A ovi ljudi (na KiM) su mu kriminalci, jer mu je to ulaz u strane ambasade. Uništili su nam zemlju, 2011. su nam doveli carinu na Jarinje i Brnjak - dodao je Vučić.

Upitan da li Priština može da proglasi vanredno stanje i uđe na sever Kosova i Metohije, Vučić je rekao da je to moguće, ali da u tome može da ih spreči NATO.

Ističe da se nada da će biti dovoljno mudrosti u NATO paktu da spreče Prištinu da pokrene sukob.

Predlog broj 2 - Dron

Govoreći o oborenom dronu, Vučić je podvukao da tu nema igre:

Tu su desetine protokola. Migovi u mirnodobsko vreme služe za policijsko čuvanje neba. Mi smo mala zemlja i mala vojska, ali smo desetostruko snažniji nego što smo bili. Mi imamo 14 Migova 21, a imali smo jedan kada sam bio ministar odbrane.

Predsednik je naveo da nije u pitanju bio vojni dron NATO-a.

NE PRODAJEMO ORUŽJE NI RUSIJI, NI UKRAJINI

- Mi imamo ponudu da svo oružje što proizvedemo u narednih 20 godina prodamo obema zaraženim stranama, a ne prodajemo ni Rusima ni Ukrajincima. Čak i kada prodamo nekome kome smemo, otkud ja znam gde će da završi u petoj ruci - istakao je Vučić.

NISAM BOGATIJI NEGO ŠTO SAM BIO PRE 10 GODINA Komentarišući primedbe opozicije Vučić je rekao da ne zna o kojim parama govore. - Ja nisam bogatiji nego što sam bio pre deset godina, a važno mi je da građani Srbije jesu bogatiji. Što to radite? Ne možete da živite bez mržnje. Je l' nije bilo šećera i ulja? Pa ne možete bolje od nas znate da li ih ima - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da narod krizu nije osetio i da će tek da je oseti:

Pala je prodaja nemačkih automobila za 50 odsto, a kad god Nemačka kine, mi klecnemo

- Ostalo je četiri meseca i 25 dana do kraja zime, ako sačuvamo mir i stabilnost na KiM verujem da ćemo preživeti zimu lakše nego neki drugi - dodao je predsednik Srbije, koji ne isključuje mogućnost povrećanja struje za privrednike, ali između osam i 10 odsto.

Napomenuo je da i građani i privreda u Srbiji imaju najnižu cenu struje.

SLEDEĆA ZIMA ĆE BITI TEŽA OD OVE

- Preti nam Staljingradska bitka, bitka za Herson u Ukrajini. To će dovesti do dodatnih tenizija i problema i zato je važno da sačuvamo mir i zato nisam hteo da učestvujemo ni u kakvim ishitrenim potezima - dodao je Vučić i istakao da zbog toga smatra da će sledeća zima biti još teža.

On se zahvalio i političkim protivnicima koji su bili veoma korektni.

- Lepo je da ponekad postoji i neki odgovoran stav - dodao je predsednik Srbije.

Autor: