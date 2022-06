'OVO MORA DA SE ISTERA DO KRAJA!' VUČIĆEVIĆ: Taj ko je odlučio da prisluškuje predsednika države, učinio je najozbiljnije krivično delo! (VIDEO)

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević ističe da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zasigurno prisluškivan, o čemu je i sam govorio i potvrdio. Telefonu je, kaže, nezakonito pristupljeno 1.800 puta.

Razgovori su prekucani u transkripte, i to je, prema navodima Dijane Hrkalović, nošeno tadašnjem ministru Nebojši Stefanoviću, ponovio je Vučićević.

On je objasnio da tvrdnje Hrkalovićeve ne treba da se uzimaju za ozbiljno, jer se i njoj samoj sudi, za dva ozbiljna krivična dela.

- Šokantna saznanja i otkrića. Moramo da shvatimo da se njoj sudi, i da ona ima prava da govori šta misli, kako bi zaštitila svoje interese. Nismo mi ti koji treba da preduđujemo. Sve je to na tužilaštvu - priča Vučićević.

Tužilaštvo se čudno ponaša, juče je baš kod vas, govorio i njen advokat, i sa njegovim rečima bi se složio, dodao je Vučićević.

- Postavlja se logično pitanje, kako jedno tužilaštvo smatra da je neophodna istraga, a drugo smatra da je to bezveze? Sve to na stranu da ostavimo, strašno je to, što se sve ovo desilo u zemlji Srbiji, da je neko bio dovoljno drzak i bahat da odluči da prisluškuje predsednika države. Bilo da je to ministar, sekretarka, tajkuni! Taj ko je odlučio da prisluškuje predsednika države, učinio je najozbiljnije krivično delo. Ovo mora da se istera do kraja! - rekao je urednik "Informera".

