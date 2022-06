VAŽNO! Ovo je vest koju je Vučić zaboravio da saopšti!

Više od 100.000 ljudi koji su već dobili vaučere od 5.000 dinara će automatski dobiti još 10.000, saznaju "Novosti" informaciju koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zaboravio da saopšti na konferenciji.

Podsetimo, ranije u toku dana predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da letnji odmor provedu u našoj zemlji, i saopštio je da je država obezbedila vaučere od čak 15.000 dinara za 200.000 ljudi.

- 200.000 ima pravo na to. Mi sada dajemo tri milijarde u kešu. Za 200.000 po 15.000 dinara, samo da provedu deo odmora u Republici Srbiji. To radimo kako bi se ljudi upoznali sa sopstvenom zemljom, da još više ljudi zavole Srbiju. Da novac ostane u našoj zemlji. Razlog je i to što je ponovo buknuo kovid, koji se rasplamsao na Mediteranu - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da vaučeri koje država daje građanima moraju da budu potrošeni do 15. ili 31. oktobra.

- Da vidite koliko nam je zemlja prelepa, i da budete zadovoljni i srećni. To ćemo već od ponedeljka ili utorka da organizujemo, očekujemo da bude velika navala. Možda ćemo to da proširimo na još 100.000 ljudi. Ali vidim da se Siniša već namrgodio. Očekujemo da to bude veliko čudo, i pozivam ljude da razmisle, u Srbiji je mnogo lepo, i pozivam ih da što više vremena provedu u našoj Srbiji - kazao je Vučić.

Dakle, vaučer od 15.000 dobiće 200.000 građana za koje je predsednik rekao da će dobiti novac, a svi građani odnosno njih 100.000 koji su već dobili veaučer od 5.000 dobiće još 10.000 automatski.