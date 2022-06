VELIKI DAN ZA RASINSKI OKRUG, otvoren aerodrom Rosulje! Vučić: Znam ja ove iz Kruševca, samo čekam da mi traže i kosmodrom (FOTO+VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Rasinskom okrugu.

Nakon obilaska radova na izgradnji deonice auto-puta u okviru Moravskog koridora, predsednik prisustvuje ceremoniji svečanog otvaranja aerodroma Rosulje.

Predsednik je, obraćajući se okupljenima, izjavio da je ovo velika stvar, a da osim unutrašnjeg saobraćaja, ovaj aerodrom mora da se osbosobi i za male avione iz inostranstva.

- Svakako će ovo pomoći u daljem razvoju Kruševca. Mogao bih dugo da pričam o aerdoromu i letenju, ima li veće fascinacije letenjem još od Dedala i Ikara? Neki su govorili da neće postojati silni projekti koje smo ostvarili, a ima ih jer smo verovali u svoje snove, tako je i sa ovim aerodrom - rekao je Vučić.

Cela Srbija, dodaje, gleda i želi napredniji Kruševac, i "samo čekam da mi tražite kosmodrom", poručio je Vučić.

Posle obraćanja predsednika usledili su padobranski skokovi, koji su izazvali pažnju okupljenih.

Zastave su tokom padobranskih skokova nosili pripadnici Vojske Srbije - zastavu Republike Srbije Todorović Milan, Miladin Gojković je nosio znamenje vojske Srbije, dok je Dalibor Simić nosio zastavu Grada Kruševca.

Uloženo 342 miliona dinara

Aerodrom Rosulje kod Kruševca otvara se nakon dve godine izgradnje u koju je Vlada Srbije uložila 342 miliona dinara. Aerodrom se prostire na površini od 40 hektara i uz aerodromsku zgradu i hangar poseduje rulnu stazu i pistu dužine 820 metara. Nosiće kodnu oznaku 2B, što znači da će na njega moći da sleću avioni s rasponom krila do 24 metra, u šta spadaju sportski i manji avioni poput pajpera, cesne, manjeg lir džeta, laste i sličnih letelica koje imaju do 10 sedišta. Direktor Javnog preduzeća Aerodromi Srbije Mihajlo Zdravković izjavio je da su Rosulje pravljene po standardima za avione ATR, što znači da će u budućnosti, sa produženjem piste, moći da se koristi za regionalni saobraćaj. Najavio je da će za svečano otvaranje biti priređen aero-šou u kome će učestvovati nekoliko aviona i helikoptera kao i padobranci. Aerodrom "Rosulje" nalazi se na 5,5 kilometara od centra Kruševca, na visoravni Jasikovica, na kojoj ima magle samo pet dana u godini i to tokom januara meseca.