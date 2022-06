ŠOKANTNO SVEDOČENJE MOMIRA BULATOVIĆA: Slobodan Milošević mu je uputio POSLEDNJE REČI i tu noć je umro

Nekadašnji predsednik Crne Gore i predsednik Vlade SRJ Momir Bulatović otkrio je pre nekoliko godina šta mu je bivši predsednik Srbije i SRJ Slobodan Milošević rekao nekoliko sati pred smrt.

- On je bio zatvorenik kod koga se i dalje videlo da je predsednik. Kad sam otišao kod njega u Hag prvi put, on je meni rekao: 'Momo, hvala ti što si došao'. Ja sam to doživeo kao nešto najlepše što može da mi se desi u komunikaciji sa nekim čovekom. Poslednja reč koju mi je uputio bila je 'Mi ćemo njih sve da pobedimo'. Tu noć je i umro - rekao je Bulatović pre nekoliko godina.

Bulatović je inače preminuo 30. juna 2019. godine, a bivši predsednik Srbije i SR Jugoslavije Slobodan Milošević uhapšen je 1. aprila 2001. godine. Isporučen je u Hag na Vidovdan, a pukovnik Vladan Kosić, nekadašnji komandant Helikopterske jedinice MUP i DB Srbije, otkrio je detalje Miloševićevog odlaska u Hag, odakle se nikada nije vratio.

Upravo je Kosić bio čovek koji je planirao i organizovao bezbedan put Miloševića ka Tuzlii i osmislio diverziju s tri helikoptera kako se ne bi znalo u kojem se nalazi uhapšeni predsednik. S obzirom na to da se nalazio ispred helikoptera pred poletanje, a upravljao je jednom od druge dve letelice koji nisu prevozili Miloševića, jedan je od retkih koji mogu danas u detalje da opišu koje su se scene u tom trenutku odvijale.

- Predsednik je imao lisice na rukama i sako su mu stavili preko toga. Bio je u k košulji. Prišli su mu pripadnici Haga i onda su počeli da mu čitaju određeni tekst i meni je to ličilo na optužnicu ili izvod iz optužnice. To je trajalo jedno dvadesetak minuta. On je to sve vreme slušao smireno i dostojanstveno, a na momente je pokazivao i nezainteresovanost za to, ali ni na koji način nije uradio ništa uvredljivo - istakao je Kosić.

Milošević je preminuo u pritvorskoj jedinici haškog tribunala 2006. godine. Pročitajte i detalje Miloševićeve poslednje noći u Beogradu!