ČEDOMIR JOVANOVIĆ: Zahtevam da država hitno procesuira kriminalnog i fašistoidnog vladiku!

Nakon što je izjavio da bi "upotrebio i oružje" protiv učesnika Parade ponosa, oglasio se lider LDP.

Dok čekamo Božji sud, država i društvo ne smeju ostati nemi na govor mržnje i strašne poruke koje je uputio vladika SPC Nikanor, kaže Čedomir Jovanović, lider LDP.

Jovanović se oglasio povodom istupa vladike Nikanora i neprimerenih poruka koje je poslao.

Kako je naveo u pisanoj izjavi, "već trideset godina slušamo iz samih vrhova crkve govor mržnje prema svakoj vrsti razlicitosti: nacionalnoj, religijskoj, rodnoj, seksualnoj".

- Podsećam da je SPC bila jedan od ključnih generatora mržnje i širenja neprijateljstva među jugoslovenskim narodima u osvit rata krajem 1980-ih godina. Podsećam da je upravo SPC bila glavno pogonsko gorivo – propagandno i ideološko – dok su ratovi vođeni. Većini vladika reči tadašnjeg patrijarha Pavla: 'Ako velika Srbija treba da nastane po cenu i jedne dečije suze, da Bog da nikada ne nastala', nisu ništa značile - navodi Jovanović.

On dalje dodaje i da je "u postratno vreme, nakon promene vlasti 2000. godine, SPC bila glavno uporište onih desničarskih i konzervativnih snaga koje su pružale otpor reformama, modernizaciji i evropeizaciji Srbije koje je sprovodila vlada Zorana Đinđića".

- U to vreme se već otkriva čitav niz afera kriminalno-finansijskih, ali i pedofilskih u kojima su učestvovali najviši episkopi SPC – bilo kao vinovnici, bilo kao oni koji su vinovnike skrivali i napadali žrtve. I država i društvo su svaki put bili suviše blagi prema nepočinstvima unutar crkve, ne čineći time uslugu ni samoj crkvi. Iz svake afere SPC je izlazila sve više moralno degradirana i sa sve manje etičkog potencijala da u svom oku pogleda balvan, da bi u tuđem videla trn - kaže on.

Jovanović objašnjava i da je "divljačkim i anticivilizacijskim napadom na aktuelnu premijerku Srbije, njenu porodicu, ali i jednu važnu manifestaciju kakav je EuroPrajd, kriminalni vladika SPC uvredio sve pristojne građane, a pozivom na ubistvo i oružani ustanak, uputio je izazov institucijama sistema".

- Ne tražim od patrijarha Porfirija da reaguje – jer je to moralni i lični čin. Ako ima časti, sam će se oglasiti. Ali od institucija sistema zahtevam da hitno procesuiraju kriminalnog i fašistoidnog vladiku, poznatog po tome što je ne mali broj puta skrivao, podržao i ugošćavao svoje kolege i braću arhijereje SPC koji su bili optuženi za pedofiliju. Licemerje je za Božji sud, ko u njega veruje. Ali poziv na oružani ustanak po dužnost obavezuju tužioca i institucija sistema da reaguju. Ako to ne učine, ovakvi pozivi doći će i sa drugih strana. U tom slučaju, kriza se neće rešavati u institucijama. Sprečimo govor mržnje i ne ohrabrujmo nasilnike - zaključio je on.