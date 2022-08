BRNABIĆ ZA PINK: Racionalne zahteve hoćemo da ispunimo, ali one nerealne - TO NE MOŽEMO! MORAMO DA ČUVAMO SRBIJU I NAŠ BUDŽET

Premijerka Srbije razgovarala je juče sa poljoprivrednicima kojima je ponudila cenu suncokreta od 600 evra koju je, kako joj je jutros saopšteno, "Incijativa za zaštitu poljoprivrednika" odbila. Objašnjava da Vlada Srbije ne može da garantuje otkupnu cenu bilo čega, jer na nju i ne utiče, ali da je spremna da pomogne kad god postoje realni i racionalni uslovi za to.

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da joj se čini da su blizu dogovora sa poljoprivrednicima, bliže nego juče ujutru kada je počeo sastanak koji je trajao duže od devet sati.

- Bila sam u Vladi do 1 ujutru, radili smo dalje kalkulacije, gledali šta još možemo da uradimo, jer Vladi jeste u interesu da se nađe dogovor, ali dogovor mora da bude kompromis - rekla je premijerka za "Novo jutro".

Ističe da je neophodno da se nađe "sredina", te je rekla na sastanku da je najbolje da se razgovara sve dok se rešenje ne nađe.

Kaže da su zahtevi poljoprivrednika "izuzetno ambiciozni": otkupna cena suncokreta od 700 evra po toni, koja je svuda u regionu znatno niža.

- Ponudili smo cenu od 600 evra po toni i to jedan od pregovarača, "Incijativa za zaštitu poljoprivrednika", nije prihvatila, jutros su nam to javili. Vlada Srbije ne može da garantuje otkupnu cenu bilo čega, jer mi na to ne možemo da utičemo! Onda će da dolaze svi i da traže otkupne cene kako bi imali prihod, bez obzira na tržište i konkurentnost - navodi Brnabić.

Ističe da Vlada može da pomogne i da poljoprivrednici jesu u pravu u jednom delu.

- Intervenisali smo da građani imaju dovoljno suncekretovog ulja i da su cene prema građanima u ovom teškom vremenu - rekla je premijerka za Pink.

Na pitanje kako su poljoprivrednici reagovali kada im je saopštila da su cene suncokreta niže u regionu, kaže da su odgovori bili različiti, da je politikanti ne interesuju, ali da među njima ima ljudi sa kojima joj je bilo zadovoljstvo da razgovara.

- Politikanti neka vode politiku i neka pokušavaju da zloupotrebe poljoprivrednike. Predsednik Vučić je juče rekao da, ono što možemo da uradimo, uradićemo, ali da ispunjavamo zahteve koji su nerealni i koji su stavljeni na papir samo da bi bili odbijeni, to ne možemo, jer moramo da čuvamo Srbiju, njen budžet i fiskalni prostor - rekla je premijerka.

"Za mene sastanak nije završen" - Ja ću biti u Vladi na raspolaganju, a sastanak se, što se mene tiče, nije završio, već je u pauzi. Videćemo da to rešimo i da 17. avgusta znamo da je u zemlji stabilno - rekla je Brnabić na pitanje da li se sastanak nastavlja danas.

Počeli su, dodaje, i pregovori oko minimalne cene rada.

Moramo da brinemo i o tome, o najugroženijim stanovnicima. Ako svako dođe i damo mu sve što traži, tu Srbije i budžeta više nema. Hoćemo da ispunimo racionalne zahteve, da pomognemo, ali sa druge strane, moramo da čuvamo budžet svih nas. Ne možete da se igrate i da ulazite u sve ovo iz dve krizne godine korona perioda gde je uloženo mnogo da bi se sačuvala radna mesta.

Rekli su juče, dodaje, da se ulaže manje u puteve, metro, u infrastrukturu generalno.

- To su investiciona ulaganja koja, izgleda, treba da pojedemo sada kada je teško! Moramo da gledamo širu sliku! Opet kažem, čast mi je što sam upoznala sjajne ljude i uradićemo sve što možemo, ali nemamo pravo da budemo nerealni. Pred nama je izuzetno teška nedelja i to mora da nam bude jasno - rekla je Brnabić.

"Moja odgovornost je da obezbedim što veće jedinstvo i stabnilnost u Srbiji"

Dodaje da Vučić ima teške sastanke ove nedelje u Briselu, sastanke koji se tiču Srbije. Podseća da će se videti sa važnim zvaničnicima i vodiće razgovore sa Eskobarom, kao i sa Aljbinom Kurtijem.

- To su toliko teške stvari i takva opasnost preti miru, da ja nisam sigurna da ljudi to razumeju. Ono što želim i što mi je odgovornost jeste da obezbedim što veće jedinstvo i stabnilnost u Srbiji. Tu niko ne može da mešetari i rovari dok Vučić pokušava da sačuva mir. Ne radi se o tablicama, već o miru, dotle smo došli zahvaljujući Kurtiju! Radi se tu o neodgovornosti EU, ako mene pitate, jer njen potpis stoji na Briselskom sporazumu. Sada će biti 10 godina kako okosnica sporazuma neće biti implementirana - kaže premijerka.

Dodaje da se lopta prebacuje u naše dvorište, a da je Kurti ove godine uskratio ljudima sa KiM najosnovnije pravo, pravo na glas, i to dva puta.

- EU i zemlje Kvinte dopuštaju ponižavanje Srbije i Kurtija da ukine osnovno pravo narodu na KiM, puste da 10 godina ne implementiraju Briselski sporazum i da ga svakodnevno dodatno krše upadajući na sever KiM, a onda se usude da daju saopštenje u kojem kažu da će neko u Beogradu biti kriv za to. Naš moto za izbore bio je: "Mir i stabilnost". Mi ne odgovaramo na provokacije i onda, bez ikakve sramote, neko iz Brisela kaže: "Upozoravamo Beograd i Prištinu, vi ste krivi ako se nešto desi". Mi smo krivi, a vi niste? - zapitala je premijerka.

"Nijednu reč protiv SPC neću reći, a sada posebno"

Kada je reč o najavi anateme od strane episkopa banatskog Nikanora, premijerka opet kaže da nam je potrebna unutrašnja stabilnost, solidarnost, a da sve nejednakosti moraju ostati po strani.

- Naravno da su me pogodile njegove reči, pomen deteta je kao užareni štap u oko, užasno me je pogodilo i pominjanje roditelja, ali i to je nebitno. Nama treba stabilnost, a ne da se svađamo. Moramo da se borimo za Srbiju i da damo podršku Vučiću kako bi nam u Briselu obezbedio mir - kaže Brnabić.

Dodaje da su Kurti i neodgovornost EU doveli Srbiju u tešku situaciju, a da moramo da nađemo način da "prođemo kroz iglene uši" i obezbedimo mir.

- SPC je jedan od stubova društva i naroda i nikada nijednu reč protiv SPC neću reći, a sada posebno. Najvažnije je da se ne delimo. Hajde da se ne delimo i da nas ne dele. Pokušaće da nas dele iz inostranstva i to ne smemo da dopustimo. Ako smo pametni, znamo šta moramo da čuvamo. Ljudi, toliko smo radili i došli smo dotle da imamo auto-put do Čačka, vidi se auto-put do Požege, imaćemo auto-put do Kruševca, imaćemo Fruškogorski koridor, uživamo u brzom vozu Beograd-Novi Sad... Sve to smo uradili i, koliko god govorili da pričam samo o Vučiću, on je bio lider koji je to uspeo teškim merama i ozbiljnim reformama. Nezaposlenost nam je jednocifrena, bez obzira na koronu, imamo nove investitore i sve to moramo da čuvamo. Pustite sve to i nemojte da se delimo i da nas dele da bi nas oslabili - rekla je premijerka.

"Vučević je fenomenalan kolega i čovek i ako on bude predsednik Vlade, ona je u bezbednim rukama"

Govoreći o mandataru za sastav nove Vlade, premijerka kaže da joj je bila najveća čast da služi Srbiji više od pet godina na poziciji predsednika Vlade. Čast joj je, dodaje, što je radila sa Vučićem i to će, sigurno nastaviti. Takođe joj je čast što je član SNS.

- Srbiji treba jaka Vlada i ona će sigurno takva biti. Vučević je fenomenalan kolega i čovek i ako on bude predsednik Vlade, ona je u bezbednim rukama, a ja ću mu pomoći kad god mogu. Hvala Vučiću na poverenju i ponosna sam što sam u stranci u kojoj takvih podela nema. Biću na raspolaganju Vučeviću da mu pomognem ako bilo šta zatreba - rekla je premijerka.

"Samoproklamovana elita koja misli da je iznad drugih u svakom smislu"

Prvorazredni je skandal i najbrutalnije kršenje Zakona o zaštiti podataka ličnosti objavljivanje adrese predsednika Srbije, rekla je premijerka za Pink.

- Ovo samo pokazuje da u našem društvu postoji tzv. samoproklamovana elita koja misli da je iznad drugih u svakom smislu i da joj je dozvoljeno što drugima nije, kao da objavi nečiju adresu. Niko ne sme da objavi ničiju adresu, a posebno ne adresu štićene ličnosti! Nemamo ni izvinite, a onda imamo poverenika koji pokreće tužbu protiv NN lica. Jesmo li mi svi zajedno ludi da ne znamo ko je obajvio adresu?! Mislim da je ovo skandal, ali opet i ta "elita", kakva god je, naša je. Ne smemo ni njoj da dozvolimo da deli društvo i treba i ovo da stavimo po strani. Neka misle da su van zakona jer su valjda "lepi i pametni", iako nisu. Ako su umišljeni na taj način, super - kaže premijerka.