Vesić: Vučić je realan političar, a takvih smo u istoriji imali malo!

Narodni poslanik i član Predsedništva Srpske napredne stranke Goran Vesić navodi da pitanje da li će biti član nove Vlade Srbije nije za njega već za stranku i mandatara.

- Ako je stranka zadovoljna mojim dosadašnjim radom poslednjih devet godina verovatno ću biti među onima koji su predloženi. Ako nije - neću. I to je tako, rekao je Vesić za Politiku.

Vesić je prokomentarisao navode predsednika Aleksandra Vučića da su kandidati za premijera Ana Brnabić i Miloš Vučević.

- Najvažnije je da je mandatar iz SNS jer mi imamo 120 poslanika i prirodno je da vodimo Vlad Srbije. Ko god od njih da bude izbor predsednika za mandatara neće pogrešiti. U pitanju su ozbiljni ljudi, zreli političari, operativci i ljudi koji su se dokazali sadašnjim radom. Ana kao premijer, a Miloš kao gradonačelnik Novog Sada - rekao je Vesić.

Na konstataciju da je bio jedan od najbližih saradnika premijera Zorana Đinđića, ali i da je sve vreme ostao prijatelj sa Vučićem, Vesić je rekao:

- Vučić ima divnu osobinu, koja nije tipično srpska, da ume sasluša druge ljude i da svaki dan uči i menja se. Poznajem ga od 1990. godine i on je najkompletniji političar u modernoj srpskoj istoriji. Skoro je jedna novinarka rekla da je poslednji veliki politički duel bio između Vučića i mene sredinom devedesetih. Završio se tako što smo novinaru rekli da idemo na piće kada se sve završi, a na duelu je sve praštalo. Vučić i ja smo političari starog kova, što znači da smo obrazovani, da učimo i menjamo se, da ne umemo da se štedimo i ne zastupamo politiku u koju ne verujemo. Veoma poštujem ono što je uradio za Srbiju, kao što znam da on poštuje moj trud, rad, energiju i znanje. Bez obzira na to da li ću u narednom periodu biti na državnoj funkciji ili ne za Srbiju je dobro da je Vučić vodi - rekao je Vesić.

Govoreći o pritiscima na Srbiju koji su sve veći, počev od zabrane posete predsednika Vučića Jasenovcu, do piromana (Aljbina) Kurtija, kako ga je nazvao, Vesić ističe:

- Jedna od največih Vučićevih pobeda je što Srbija vodi sopstvenu politiku. Vučić je realan političar, a osim Đinđića, Milana Stojadinovića i Stojana Novakovića malo smo takvih političara imali u istoriji. Realna politika znači da imate osećaj za odnose u svetu i da razumete da politika jedne male zemlje treba da se prilagodi geopolitičkom kontekstu koji vlada planetom. Zemlja koja vodi takvu poltiku često je izložena pritiscima velikih i moćnih. Garantujem vam da će Vučić uvek doneti odluku u interesu Srbije ne razmišljajući da li je to dobro za njegovu političku karijeru. Zato što je državnik.

Kada se postavlja pitanje da li je mesto Srbije na Istoku ili Zapadu Vesić ističe:

- Mi smo evropska zemlja i evropski narod. Kada čitate skupštinske rasprave u 19. veku videćete da su naši prethodnici imali iste dileme kao mi danas. Da li je mesto Srbije na Istoku ili na Zapadu i da li treba da se modernizujemo ili da živimo tradicionalno? Održavamo normalne odnose sa Rusijom, koja u ovom trenutku politički izlazi iz Evrope, ne svojom voljom, ali i sa Kinom i sa drugim zemljama, zato što mi vodimo računa o srpskom interesu.

Vesić dodaje i da je Srbiji mesto u Evropi i da je njen prioritet ulazak u EU.

- Kažu Srbija neće u EU jer je kancelar (Olaf) Šolc rekao da je uslov za članstvo priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova!? Srbija je evropska zemlja koliko i Nemačka. Nama je mesto u EU. Treba da završimo proces pristupanja tako što ćemo prilagoditi naše propise i usvojiti evropske standarde u društvu. Ne zbog kancelara Šolca, nego zbog nas jer je to dobro za Srbiju. Da li će se tada stvoriti politički uslovi da mi postanemo članica EU, odnosno da li će nam i tada postavljati uslove na koje ne možemo da pristanemo pitanje o kome sada ne vredi da raspravljamo - izjavio je Vesić.

Odgovarajući na pitanje da li će Srbija ipak u nekom trenutku uvesti sankcije Rusiji, Vesić kaže:

- Slušam već 10 godina da će Vučić da prizna Kosovo. I prođe deset godina i ne samo da ga nije priznao, nego su 23 zemlje povukle priznanje, a 101 zemlja od 197 članica UN sada ne priznaje samoproglašenu nezavisnost. Nije tako bilo 2012. godine. Uspeli smo da, sa Vučićem na vlasti, vratimo kosovsko pitanje na agendu velikih sila. Isti je slučaj sa uvođenjem sankcija Rusiji. I sad nas unapred optužuju i svi znaju šta će nova vlada da uradi!? Nova vlada će raditi ono što je najbolje za Srbiju. Osudili smo agresiju Rusije na Ukrajinu jer poštujemo međunarodno pravo i jer smo i sami bili žrtve agresije NATO pakta 1999. godine. Ne verujemo u delotvornost međunarodnih sankcija jer smo sami bili pod njima pa znamo da narod pati, a ne elita. To je odgovorna politika. Nismo imali puno takvih političara, kao što je Vučić, koji razumeju da jedan mali narod mora da se bori za svoje interese, gledajući da ne bude žrtva borbe velikih naroda. Šta će se desiti sutra niko ne zna ali uvek ćemo raditi u interesu Srbije.

U susret sastanku predsednika Vučića i Kurtija 18. avgusta u Briselu, Vesić kaže da na žalost ne očekuje da će sastanak doneti umirenje tenzije.

- Predsednik Aleksandar Vučić je nebrojeno puta do sada pokazao da želi dijalog i mir, ali za dijalog je potrebno dvoje. Nažalost, mi sa druge strane stola imamo Kurtija čija je jedina politika rat. Predsednik Vučić je objavio podatke da se spremaju čak i likvidacije lidera Srba sa severa Kosova. Mi to nećemo dozvoliti. Nadam se da će međunarodna zajednica biti razumna i da će odgovoriti Kurtija od preduzimanja jednostranih poteza. Ovo više nije Srbija ni Tadića ni Miloševića, današnja Srbija je ekonomski i vojno snažna, ako Srbi na Kosovu budu napadnuti, uslediće adekvatna reakcija države. Srbija će pobediti - naglasio je Vesić.

Kako se sve više para daje za nabavku energenata, na pitanje da li će država zbog toga odustati od planiranih infrastrukturalnih projekata, Vesić odgovara:

- Ništa se u Srbiji ne događa što se ne dešava u drugim evropskim zemljama. Činjenica je da nam treba više novca za energente, ali Srbija nije odustala ni od jednog projekta. Može da se desi da se neki projekti odlože za neko vreme ili da se njihova realizacija uskladi sa tempom, odnosno prilivom u budžet. Gradimo 584 kilometara puteva u ovom trenutka, radimo 10 auto-puteva i brzih puteva, gradimo prugu prema Subotici. Nastavak ovih projekata znači dalji rast bruto domaćeg proizvoda.

U susret formiranju vlade, Vesić ističe da novu vladu čekaju ozbiljni izazovi i zadaci, među kojima su najvažniji obezbeđivanje dovoljno energenata, dovoljno hrane i očuvanje životnog standarda.

- Prvi zadatak je energetska bezbednost. Predsednik je saopštio da nikada nismo imali veće količine uskladištenog gasa jer smo zakupili smo dodatne kapacitete u Mađarskoj. Drugi zadatak je da vlada obezbedi dovoljno hrane. Predsedniku Vučiću su se smejali kada je pričao o nabavci pasulja i graška, a sada bogami svima treba srpska hrana. Ali mi nismo izolovano ostrvo, već deo Evrope koju čeka teška zima. To znači da će se pojavljivati različiti problemi na koje mi sada ne možemo da utičemo niti da ih predvidemo. Zato je važno da nova vlada bude brza i efikasna, da može brzo da reaguje i datako smanji posledice po naše stanovništvo. Još jedan zadatak je očuvanje životnog standarda jer mi imamo uvezenu inflaciju koja je posledica onoga što se događa u Evropi. Mnogo mi je smešno kad čujem ekonomiste iz opozicije koji pričaju da Srbija nema uvezenu inflaciju. Svi u Evropi imaju inflaciju i ta inflacija im je u redu, ali samo im srpska ne valja. Neke baltičke zemlje imaju inflaciju veću od 20 odsto, a Nemačka ima najveću od Drugog svetskog rata. Zato je važno da se očuva životni standard pa će Vlada Srbije povećati penzije za 19,2 odsto od 1. januara, minimalac za 14 odsto, plata u javnoj upravi između 12,5 i 14 odsto i plate u vojsci za 25 odsto. Obećali smo da će do kraja mandata ove vlade prosečna plata biti hiljadu evra što znači da će u Beogradu biti 1.200 ili 1.300 evra - zaključio je Vesić.