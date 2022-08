IMAMO ODREŠENE RUKE: U narednih 10 dana grčevito ćemo tražiti kompromis

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je obraćajući se javnosti nakon sastanka sa Srbima sa KiM najavio da će ukovodstvo Srba će tragati za kompromisnim rešenjem, što su podržali predstavnici Srbi sa Kim, a tražili su garant da neće doživeti pogrom.

Vučić je rekao da danas znamo da problemi za Srbe na KiM neće prestati.

- Za to su od mene dobili apsolutne sve garancije. Novi pogrom se neće dogoditi, to je moja poruka svima koji žive ovde i svima u svetu. Sudije su me obavestili su me da će napustiti institucije ako se nastavi teror, a do kraja meseca i iz policije. Doći će do potpune razgradnje poretka uspostavljenog na osnovu Briselskog sporazuma - istakao je predsednik Srbije.

Dali su nam razrešene ruke, ali su nam postavili crvene linije o kojim sada ne neću da govorim. Rekli su da će prihvatiti svaki kompromis koji nađemo, tražili su samo garancije da neće doživeti pogrom

- U teškoj smo situaciji, grčevito ćemo tražiti kompromis narednih 10 dana. Da li verujem u to...bojim se da je rubikon odavno pređen- rekao je on.