SMRT TRI ŽENE I DALJE JE POD VELOM TAJNI! Ćerke Ivana Stambolića, Ratka Mladića i Aleksandra Dugina su TRAGIČNO NASTRADALE! Lopušina za Pink: One su žrtve politike svojih očeva!

Ćerke Ratka Mladića, Ivana Stambolića i Aleksandra Dugina, tragično su nastradale, međutim, smrt sve tri žene i dalje je misterija. Dugina je podinula pre nekoliko dana, kada je njen automobil eksplodirao, ćerka Ratka Mladića je pronađena mrtva u stanu, dok je naslednica Ivana Stambolića sletela sa litice pod neutvrđenim okolnostima.

Novinar i publicista Marko Lopušina kaže da su ćerke žrtve politike njihovih očeva.

- U slučaju Darije su prekršena sva pravila ratovanja. To je sada postala politička propaganda, odnosno, ko je to uradio. Ovaj slučaj je okončan kada je Putin posthumno dodelio orden Dariji. To se dogodilo i sa Bojanom Stambolić, pa je navodno neko javio da je auto bio naštelovan, da je bilo naštelovano da sleti... - priča Lopušina.

I porodica Stambolić i Mladić su rekle da su njihove ćerke ubijene, naveo je Lopušina, iako se u zvaničnim izveštajima policije drugačije govori.

Novinar Dejan Anđus kaže da je ćerka Ratka Mladića nađena mrtva u stanu. Mladić je sa dvojicom oficira ušao u stan, kada je i zatekao ćerku kako mrtva leži na krevetu.

- Smrt Darije Dugine je ozbiljna stvar. I malo je čudno da u centar Rusije dođu Ukrajinci... Ne znam, i to je sve zamršeno... Ako Rusija okrivljuje Ukrajinu, to je za njih auto gol. Oni nisu znali da su ušli agenti - priča on.

Što se tiče Stambolićeve ćerke, Anđus kaže da je moguće da je zaista sletela u provaliju, ali je i dan danas, njena smrt pod velom tajni. Da li je smrt planirana, ili je, kako kaže, zaista sletela sa litice i dalje ostaje misterija.

Astrolog Miloš Dimitrijević kaže da se sve lomi na deci, i da iz tog razloga mnogi operativci kriju decu.

- Imamo kidnapovanja dece, recimo biznismena. Kidnapovanje sina šefa crnogorskog DB, i završilo se pronalaženjem momka, ali tu je bilo ucene. Imamo teoriju zavere, gde su likvidacije način ucenjivanja javnih ličnosti, političara, znamo za brojne slučajeve - objašnjava Dimitrijević.

