Premijerka Srbije i mandatarka za sastav nove Vlade Srbije Ana Brnabić, istakla je za ''Novo jutro''na televiziji Pink da se u Beču 2016. godine, na jednom forumu, videla sa Vukom Jeremićem, koji ju je tada zamolio da predsednika Srbije, tadašnjeg predsednika Vlade, upita da i on bude deo iste, za šta sada govori da je notorna laž.

LAŽI VUKA JEREMIĆA SU SMEŠNE

- I Vuk i ja znamo da je to istina. Ne mogu da verujem da jedan čovek tako laže naciju. Vuk je jedan od mnogih koji je sa mnom pričao, ja to znam, nije mi neko drugi rekao. Ja sam to veče Vučiću poslala poruku - rekla je Brnabić.

Brnabić je spomenula da je to znala i cela Vlada Srbije. Predsednik je o tome pričao i na sednicama i u skupštini, 2016 godine, objasnila je Brnabić, govoreći o brojnim dokazima da je Jeremić upitao za poziciju u Vladi.

- Nepobitno smo utvrdili da smo tada bili zajedno. To je bilo uveče, a ja sam tada kao ministar informisala predsednika Vlade, odnosno Vučića. To je bila noć na deseti i jedanaesti novembar. Tada je rekao i da podržava politiku Aleksandra Vučića - rekla je Brnabić, pa dodala:

- Njima je Vučić uvek dobar kada nešto treba. I to nije tako samo sa Jeremićem. Ja znam za njega, a drugi znaju za druge. Tako je i sa tajkunskim medijima... Mislite da bi Vučić dozvolio SBB da radi sve ono? - dodaje Brnabić.

TAJKUNSKI MEDIJI I OPOZICIJA RADE ISKLJUČIVO ZA INTERES

Kada govorimo o tajkunskim medijima i opoziciji, uvek se radi o interesima, ali nikada o Srbiji, dodala je Brnabić.

- Imamo decembar 2016. godine, i avgust 2022... Ako pogledaju gledaoci, Vučić se nije promenio. Njegovi principi iz 2016. godine se ni malo nisu promenili. Obraz je bitan. Ako ne radite dobro u intersu Srbije, onda ne možete biti gde ste sada. Kakve god laži bile upućene na račun njegove poridice i politike, on s eiste držao. Moral i obraz su u politici važni. Vi kada pogledate politiku opozicije, u odnosu na sankcije p'rema Rusiji, on je rekao da će Vučić nakon izbora da uvede sankcije, a onda je posle izbora kritikovao Vučića jer nije uveo sankcije - rekla je premijerka i mandatarka za sastav nove Vlade.

Sve postaje besmisleno i toliko skaradno, gde vi osim da citirate te ljude, i pokazujete njihov besmisao i licemerje, vi ne možete ništa drugo d akažete. rekla je Brnabić.

- Trajković izađe i kaže da je rusko dete, a onda kaže da je doveden od strane Zapadnih sila. Jedini veći šou od Rade Trajković su mediji koji je pozovaju. Zašto je ne pitaju "Čekajte, vi ste pre dve nedelje rekli da je on doveden od strane Zapada?". Poenta je da se nastavi da se laže, kako bi se napravio prostor za lažne vesti i plasiranje polu informacija. To je idealna prilika za destabilizaciju Srbije - kaže Brnabić potom.

Brnabić je spomenula da je tajkunski dnevni list Danas napisao da EPS sprema restrikcije, a dan nakon toga, predsednik Srbije Alekdandar Vučić izađe i kaže da neće biti restrikcija, već da ćemo mi građane dodatno stimulisati, i nagraditi ako štede, nakon čega su isti mediji "promenili ploču".

- A onda izađu i kažu kako svi imaju plan restrikcije, samo mi nemamo - rekla je Brnabić potom.

Premijerka ističe da je Vučić jedini čovek u ovoj zemlji koji kaže da ima važnijih stvari i većih izazova za Srbiju i pred Srbijom, od Evro Prajda, a napadnut je Litije i paradu.

- On neće da govori o tome, a optužuju ga da on sve organizuje kako bi skretao teme - dodala je Brnabić.

KURTI ŽELI NESTABILNOST, SRBIJA STABILNOST

Govoreći o situaciji na KiM, Brnabić ističe da je činjenica da Aljbin Kurti želi nestabilnost, dok Srbija želi samo stabilnost.

- Postignut je usmeni dogovor koji se tiče ličnih karata, koje obezbeđuju poziciju Srbije na KiM, a neki i dalje pokušavaju da to opovrgnu, a jasno je dato da to nije priznanje - rekla je ona.

Vuk Jeremić, Borko Stefanović i Borist Tadić, krivi su za dogovor iz 2011. godine, a ne Vučić, podvukla je premijerka.

- Danas Albanci inistiraju na sporazumu iz 2011, pa je Vučić morao da izvlači kestenje iz vatre. Vučić je ponovo KiM stavio na agendu navećih sila. Albanci ne žele da primene Briselski sporazum, a to najbolje govori za koga je koji važniji - navodi Brnabić.

31. JULA IZBEGNUTI OZBILJNI ORUŽANI SUKOBI NA KiM

- 31. jula smo na KiM izbegli ozbiljne oružane sukobe na teritoriji KiM. Bilo je samo važno d ane bud ete varmice, nakon čega ništa ne bi moglo da se zaustavi. To bi nas uvelo u vihor rata, koji niko ne želi u Srbiji. I tu dolazimo do laži političara koji spinuju priču da smo mi priznali KiM - dodala je.

Kako kaže, mora da se spreči ta "iskra" koja može da izazove sukob, jer odatle sve kreće.

- Došli smo u vanrednu nepredvidivost, što se tiče Kurtija, koji ima jedan za drugim jednostranim , lateralnim potezom, sve gorim od goreg - rekla je premijerka.

Premijerka Brnabić je potom najavila brojne projekte i planove za narednu godinu, ističući da o tim stvarima retko može da se priča, jer pojedini mediji vlast guraju u teme koje nisu od suštinske važnosti.

Jeremić je rekao da smo ovim priznali Kosovo. Šta on želi ovim, da izazove rat? - priča Brnabić.

OTKAZAN EVRO PRAJD

Kako kaže, kada bi u bilo kojim normalnim okolnostima bili, Evro prajd ne bi bio tema.

- Ulazimo u zimu, mi treba da razgovaramo o uglju... Tu su finalne pripreme. Imaćemo gasa, jer je Vučić napravio dogovor sa Mađarskom - dodala je Brnabić.

Kako je istakla, njena uloga je da bezbednost Srbije bude na najvišem nivou, i zato mora da se misli na građane Srbije.

- Nije ni meni lako, ja sam i dalje predsednica Vlade, ali i mandatarka, i nekad aje dobro da država bude na prvom mestu - kaže Brnasbić.

