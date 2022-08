MINISTAR MOMIROVIĆ: Dunav je naš najvažniji koridor i autoput za teretni saobraćaj, Evropa ne pamti ovakve suše i probleme sa snadbevanjem! (VIDEO)

Srbija je jedna od retkih zemalja koja nije obustavljala rečni saobraćaj, rekao je za Pink ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Ministar je rekao da je, kada je u pitanju teretni saobraćaj i logistika, Dunav naš najvažniji koridor i naš najvažniji autoput.

- Kada u okolnostima kada imamo rat i energetsku krizu kakvu Evropa ne pamti i imamo neverovatne suše, imamo velike probleme sa snadbevanjem. Ono što je nama najvažnije, imamo probleme sa snadbevanjem ugljem za naše energetske kapacitete - rekao je Momirović.

Kako kaže, to je trenutno najvažnija tema i u Evropi i u Srbiji.

- Mi smo na vreme krenuli u opremanje, znali smo da je leto izazovno, ali nismo očekivali ovakve suše. Međutim, mi smo jedna od retkih zemalja u Evropi koja nije obustavljala plovni saobraćaj. Maksimalno smo se ubrzali i očekujemo da damo pomoć Bugarima i da oslobodimo Dunav - rekao je Momirović.

Ministar je rekao da nam je blokiramo više od milion tona uglja u Bugarskoj, kao i žitarice. Kako kaže, prebacuje se roba i na druge načine transfera, ali rečni saobraćaj je znatno usporen.

- Moramo našim prijateljima i komšijama da pomognemo, jer je to u našem zajedničkom interesu. Vreme pred nama je puno neizvesnosti, najavljuje se teška jesen i zima - rekao je Momirović.

Momirović je istakao da se rekonstruiše prevodnica 1 i 2, kako bi se ubrzao rečni saobraćaj. Kako kaže, investicije u rečni saobraćaj su bile oko 350 miliona evra.

- Luka Beograd će biti ključni logistički centar u ovom delu Evrope - rekao je ministar, dodajući da Srbija nije obustavila radove ni na jednom projektu.

Ministar je rekao da, u uslovima kada je u Evropi rat, kada su zemlje koje su sirovinska baza za celu Evropu zaključane, Srbija ne obustavlja radove ni na jednom autoputu.

- Mi radimo 10 autoputeva i brzih saobraćajnica kao nikada u istoriji ove zemlje. Izgradili smo 400 km autoputa u prethodnih nekoliko godina - rekao je Momirović.

Ministar je rekao da je broj putnika koji idu železnicom dupliran u odnosu na prethodnu godinu.

- Do Novog Sada sada možete da dođete za 30 minuta, to je ekonomija ove zemlje, mi smo uspeli nešto neverovatno. Mi nismo mogli da obezbedimo ranije brzinu vozova ni 20 km na sat, a sada je to 200 km na sat. Povezujemo najveće gradove u Srbiji, najkvalitetnijom železničkom infrastrukturom - rekao je Momirović.

Ističe da je sve rezultat rada i politike Aleksandra Vučića, koji će biti, kako kaže, zabeležen u istoriji.

