ŠEŠELJ: Srbi na KiM su odlučni da se bore za svoja prava! Matica mora stajati odlučno uz njih i to treba da znaju sve zapadne sile

Nastojanja Prištine da Srbi promene tablice svojih automobila biti potpuno neuspešno, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV PINK, lider radikala dr Vojislav Šešelj.

- 7 hiljada automobila nosi srpske registarske tablice na severu Kosova I Metohije. Svega 600 ljudi sa KiM je u ranijem periodu preregistrovalo svoja vozila i to uglavnom ljudi koji imaju svoj biznis na jugu – rekao je Šešelj.

Kako kaže, Srbi su tamo odlučni da se bore za svoja prava.



- Oni su spremni da pruže otpor, odlučni su u tome. Drugo, što se tiče Ketrin Ešton, to je glupost koja kod Srba neće proći. U dve Nemačke je živeo isti narod, koji se samo ideološki razlikovao. Ovde to ne dolazi uobzir i Srbija nikada ne sme pristati na to da takozvano Kosovo bude deo UN – rekao je Šešelj.

Šešelj je rekao da Albanci nemaju racionalno rukovodstvo. Dodaje da, kao što Edi Rama traži kontakt sa Srbijom, da bi i oni trebali.

- Oni nemaju struje, a mogli bi da dobiju od Srbije struju za uzvrat da daju ugalj. Najjeftinije je da ga kupimo od njih, nego da uvozimo iz Kine – rekao je Šešelj.

Ističe da Dunav još uvek nije protočan, teške barže, dodaje, još uvek ne mogu da prođu.

Kada je u pitanju inicijativa Otvoreni Balkan, Šešelj kaže da je uvek bio za ekonomsku saradnju, carinsku uniju, jer je, dodaje, ona korisna za sve zemlje, a najviše za Srbiju.

- Kada bi i Mađarska i Turska ušle u ovu inicijativu to bi bilo odlično – rekao je lider radikala.

Šešelj kaže da neracionalni ponašanje Albanaca iz Prište može dovesti do većih problema.

- Srbi su odlučni da istraju i mislim da će oni u tome istrajati – rekao je Šešelj.

Kako kaže, i sam Vučić je više puta ponovio da Srbija neće dozvoliti novi pogrom i novo proterivanje Srba sa svojih ognjišta.



- Matica mora stajati odlučno uz njih i to treba da znaju sve zapadne sile – rekao je Šešelj.

Autor: