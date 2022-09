Anđelković: Brnabić na Kosovu u pravo vreme, Srbi da pokažu da su na svojoj teritoriji

Politički analitičar Dragomir Anđelković izjavio je da je važno da državnici Srbije budu prisutni na severu, kao i u drugim sredinama na Kosovu, kako bi moglo jasno da se demonstrira da su oni na svojoj teritoriji, dok pravnik Milan Antonijević smatra da je poseta Ane Brnabić Kosovu pravovremena i da šalje poruku koja ide ka smirivanju situacije i ka dogovorima.

"Bitno je da Srbija stavi do znanja da su naši zvaničnici svoj na svome, da je predsednica Vlade na teritoriji Srbije. Tada poseta ima smisla. Tako će se svaki put vrlo jasno staviti do znanja da se radi o teritoriji Srbije, da su institucije deo našeg sistema zdravstva i obrazovanja i da Srbija ne odustaje ni od pitanje tablica, ni od drugih pitanja važnih za građane severa i da je generalno KiM deo teritorije Srbije. Ako se to ne ističe, ta poseta nema većinu težinu od one da je posetila Srbe u Temišvaru", izjavio je Anđelković za Kosovo onlajn.

Govoreći o trenutku u kom dolazi do posete predsednice Vlade Srbije Kosovu, Anđelković je rekao da je svaki trenutak "za nas težak".

"Svaki trenutak je za nas težak od kada je izvršena agresija. Tu ne treba kalkulisati kakav je trenutak, nego insistirati na svemu onome što je u domenu politike odbrane KiM. Mislim da premijerka mora da kaže da su za Srbiju neprihvatljivi predlozi o modelu dve Nemačke jer Kosovo je deo Srbije, a ne pararalne države", naveo je Anđelković.

S druge strane Milan Antonijević smatra da je poseta pravovremena naročito zbog rešenja za pitanje ličnih karata.

On dodaje da je kriza krajem jula i 1. avgusta pokazatelj da treba slati jake poruke.

"Poseta premijerke Srbije šalje takvu poruku, ne samo ljudima na severu i u enkalavama, već i Prištini, da se ide ka smirivanju situacije i ka dogovorima", rekao je Antonijević za Kosovo onlajn.

On je podsetio da je Srbija je u proteklim godinama insistirala na razgovorima i na tome da se sva otvorena pitanja rešavaju za pregovaračkim stolom.

"To je značajno svima na Kosovu i Metohiji, a naročito Srbima, da se otkloni bilo kakva mogućnost sukoba. Kada govorimo o Briselskom sprazumu, svi stalno pominjemo Zajednicu srpskih opština kao jednu od stvari koja je odavno potpisana. To je jasna obaveza Prištine. Mislim da je dobro da se i na ovakav način sa severa KiM pošalje poruka da je ZSO rešenje za sve multietničke sukobe koji su tu postojali i da je ZSO nešto što garantuje bezbednost, ali i sva druga pitanja koja se odnose na slobodu kretanja, obrazovanje i kulturu, a koja će sačuvati pre svega srpsku, a i ostale manjinske zajednice", rekao je Antonijević.

Antonijević je naglasio da je svaka poseta i dolazak najviših državnih zvaničnika Srbije na sever Kosova i u enklave potvrda toga da Srbija čvrsto stoji pri svojim stavovima koje iznosi za pregovaračkim stolom.

"To je potvrda da Srbija, pre svega, vodi računa o bezbednosti, a da sve ide ka tome da se kroz puno sprovođenje Briselskog sporazum zaštite prava Srba na KiM", zaključio je Antonijević.

