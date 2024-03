Miletić: Bilo je za očekivati da Brnabić bude predsednik Skupštine Srbije

Analitičar Ivan Miletić izjavio je danas da njega lično nije iznenadila odluka Predsedništva Srpske napredne stranke da Ana Brnabić bude kandidat za predsednika Skupštine Srbije, jer je za očekivati da neko ko je godinama bio premijer ne ode na ambasadorsko mesto, već da ima drugačiju funkciju na nacionalnom nivou kao što je predsednik parlamenta koja je, smatra on, izuzetno jaka funkcija i releventna za Anu Brnabić.

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da posle maja, ako se situacija sa Ukrajinom ne smiri, svetu preti katastrofa neviđenih razmera, Miletić je u izjavi za Tanjug rekao da, ukoliko bi došlo do međunarodne koalicije izvan NATO pakta i EU koja bi, na bileteralnoj osnovi između zemalja koje bi bile u toj koaliciji, ušla na teritoriju Ukrajine, to moglo da dovede do potencijalno većih rizika, jer se ne zna kako bi Rusija u toj situaciju regaovala.

Miletić napominje da bi se to u celoj priči odrazilo na sadašnju poziciju Srbije koja ne uvodi sankcije Rusiji, jer ukoliko bi došlo do otvorenog sukoba, pritisci prema Srbiji bi se povećali i ne bi bilo razumevanja ako Srbija prema Rusiji ne bi uspostavila sankcije.

- Čuli smo izjavu predsednik Makrona, sada već znamo ko su kandidati za američke izbore i u celom tom svetlu, pošto su američki izbori definisani kao politički rizik, svi politički krugovi, naročito u Evropi se pripremaju za situaciju šta ako dođe do promene administracije u SAD. U tom svetlu treba gledati izjavu Makrona koji je manje više pozvao na veće i aktivnije učešće Evrope u celom sukobu u Ukrajini, odnosno da se razmišlja i o slanju vojnih potencijala - naveo je on.

Odgovarajući na pitanje zašto "Njujork tajms" piše o kandidaturi bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa kao tragediji za Republikansku stranku i SAD, Miletić je rekao da su sve kompanije koje se u Americi bave analizom političkih rizika, već odavno definisale izbore za predsednika SAD kao politički rizik.

- Zbog retorike i onoga što znamo o kandidatu Trampu, to bi drastično promenilo političke odnose unutar samih SAD, naročito onaj liberalniji deo unutar Republikanske stranke, jer bi to značilo da se Republikanska stranka kompletno okreće ka konzervatnoj strani i iz tog razloga je to definisano kao problem za Republikansku stranku koja bi izgubila taj deo svog identiteta - objasnio je on.