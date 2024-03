Šahrimanjan Obradović: Kombinacija Šapić i Brnabić važna za Beograd i za državu

Analitičarka Centra za stratešku analizu Biljana Šahrimanjan Obradović izjavila je danas, povodom odluke Predsedništva Srpske napredne stranke da Ana Brnabić bude kandidat za predsednika Skupštine Srbije, a Aleksandar Šapić kandidat za gradonačelnika Beograda, da je ta kardovska kombinacija jako važna za Beograd, ali i na nivou države.

- Jako je važna funkcija koju će u narednom periodu da obavlja Ana Brnabić zato što nas čekaju novi zakoni, potrebno je da imamo određene reforme upravo zbog one pomoći koja nam dolazi iz Evropske unije, milijardu evra bespovratnih sredstava i četiri miljarde sa odličnom kamatnom stopom - navela je ona za Tanjug.

Obradovićeva kaže da je Srbiji potrebno prepoznatljivo lice koje će biti na čelu parlamenta, kao što je Ana Brnabić, sa velikim iskustvom i patriotizmom koje je, smatra ona, Brnabićeva pokazala tokom svojih prethodnih mandata na mestu premijerke.

Kada je reč o Aleksandru Šapiću kao kandidatu za gradonačelnika Beograda, analitičarka je izjavila da, iako je on imao malo vremena da se pokaže i dokaže u Beogradu, već se vidi određeni broj dobrih rezultata.

- Jedna od sledećih važnijih funckija jeste ministar spoljnih poslova, jer sa dolaskom Ane Brnabić na čelo parlamenta jasno je stavljeno koji je kurs naše zemlje, a to je da mi budemo član EU i samim tim ćemo videti ko će biti ministar spoljnih poslova. Ja se ne bih iznenadila ukoliko bi to bio Marko Đurić, čime bismo zaokružili određenu priču Vlade, grada i spoljašnih poslova - ocenila je ona.

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da svetu posle maja, ako se situacija sa Ukrajinom ne smiri, preti katastrofa neviđenih razmera, Obradovićeva je rekla da smatra da se u ovoj godini neće voditi ozbiljnije bitke, već da će u fokusu biti proizvodnja namenske industrije, i dodala da ukoliko u 2024. ne dođe do određenog primirja izmeđe Rusije i Ukrajine, da će 2025. godina biti godina kada će se voditi velike bitke.

- Mislim da se predsednik Vučić fokusirao na taj deo, zato što smo mi analitičari viđenja da bi 2024. godine trebalo da krenu mirovni pregovori i da se usklade dve strane. Ako se to ne desi, 2025. godine nas čeka unakrsna vatra. Samim tim Srbija jeste u tim geopolitičkim turbulencijama, iz kojih za sada izlazimo kao pobednici zato što svoj brod nismo vezali za gubitnički tim, nego gledamo da gradimo dobre odnose sa EU, SAD - objasnila je ona.

Kako je navela, ukoliko Srbija bude deo EU, biće jača i snažnija kao država, što će, smatra ona, značiti i bolju bezbednost za sve građane na celoj teritoriji Srbije.

Odgovarajući na pitanje zašto "Njujork tajms" piše o kandidaturi bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa kao tragediji za Republikansku stranku i SAD, Obradovićeva je rekla da je pitanje da li će republikanci da glasaju da Tramp bude njihov kandidat, jer, napominje ona, iako on može da pobedi u određenim državam, to ne znači da će republikanska partija da prihvati da glasa da on bude njihov kandidat za predsednika.

- Ukoliko republikanska partija to ne prihvati, onda je njemu jedina opcija da ide kao samostalni kandidat, a onda samim tim on nema šanse. Za Ameriku mislim da Tramp sada nije dobar izbor zato što je on dosta ekscentričan, jeste on doneo neke dobre odluke za vreme svoje kandidature, ali sada vidimo da su Bajden i demokrate pokazale Amerikancima da mogu da imaju dobar životni standard, da je sada najmanja zaposlenost u SAD i da ih rat u Ukrajini nije oštetito - navela je ona.

Obradovićeva je dodala da smatra da Amerikanci neće glasati za Trampa ukoliko on izađe na predsedničke izbore protiv Bajdena jer im, prema njenim rečima, treba mirna i sigurna budućnost.

- Velika je zanimljivost da Niki Hejli još uvek ne može da pobedi Trampa, a da po svim statistikama, ukoliko bi Niki Hejli trčala za predsednika da bi ona imala šanse da pobedi Bajdena. Zato je pitanje za šta će se odlučiti republikanci - poričila je analitičarka.