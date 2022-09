Vučević: Izloženi električni automobili deluju futuristički i gotovo nestvarno, a to je trend koji mi svakako moramo da pratimo

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je otvaranju Konferencije „Electric Vehicles Days“ na Novosadskom sajmu.

Manifestacija posvećena elektromobilnosti, kao novom globalnom tehnološkom rešenju transporta ljudi i robe, trajaće dva dana. Uvodno plenarno predavanje održao je profesor dr Dejan Ilić iz kompanije „Varta“, a prisutnima se obratio i gradonačelnik Vučević.

- Privilegija mi je da zvanično otvorim drugi po redu sajam posvećen električnim vozilima "EV days". Prošle godine, bio je to pionirski poduhvat, uz sve izazove koje je pandemija nosila sa sobom, a godinu dana posle, sve je još kompleksnije, sadržajnije i na višem nivou, na čemu iskreno čestitam organizatorima. Ključni narativi ove konferenije su globalno veoma aktuelni, a to su prihvatanje novih energetskih izvora, zaštita životne sredine i primena nove tehnologije. Izloženi električni automobili u auli Master centra sajma deluju futuristički i gotovo nestvarno, te je teško pojmiti da su oni uveliko u zvaničnoj proizvodnji i na tržištu, a to je trend koji mi svakako moramo da pratimo. Novi Sad je IT centar, sa Naučno-tehnološkim parkom, Centrom za izučavanje veštačke inteligencije, sa snažnim Fakultetom tehničkih nauka, a zato i ne čudi da je naš grad mesto za održavanje ove manifestacije. Srećan rad i konstruktivne diskusije želim učesnicima i panelistima i da ovaj sajam postane tradicionalan - rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

U okviru svečanog otvaranja obratili su se i ambasador Češke u Srbiji Tomaš Kuhta, menadžer kompanije „ZF“ Srbija Majkl Štrauh, a potom su upriličene plenarne sesije o energetskoj tranziciji, električnim vozilima i pametnim gradovima, a obezbeđena je i testing zona u kojoj posetioci mogu da isprobaju savremena električna vozila. U dvorištu sajma, za testiranje su posetiocima danas i sutra dostupni „Mercedes EQC“, „Volkswagen ID.3“ i „Volvo xc 40 Full charge“. Pored testing zone, u izlagačkom delu posetioci će moći da se upoznaju sa performansama čak 17 različitih električnih i hibridnih vozila koja nam dolaze iz najboljih kompanija u automobilskoj industriji.

Organizatori manifestacije su kompanija Ninamedija i Fakultet tehničkih nauka, uz medijsku podršku RTS, Grada Novog Sada, Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Novosadskog sajma. Ulaz na ovu manifestaciju je besplatan.

