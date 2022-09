'U HAGU NEMA AMBULANTE, A KAMOLI BOLNICE!' Kardiolog Miljko Ristić: Mnogi su umrli zbog nebrige, treba KRIVIČNO DA ODGOVARAJU

General Ratko Mladić se zbog lošeg zdravstvenog stanja već nekoliko dana nalazi u zatvorskoj bolnici u Hagu i čeka se termin kada će srpski tim lekara moći da ode da ga pregleda.

Prema rečima njegovog sina Darka Mladića, general ima upalu pluća i vodu u plućima i srčane tegobe, a od petka porodica sa njim nema nikakav kontakt.

On je preneo da su iz Haga dobili delimično njegovu zdravstvenu dokumentaciju i da čekaju dopunu.

Kardiolog profesor dr Miljko Ristić u jutarnjem programu Kurir televizije istakao je da je način ophođenja nadležnih u Hagu prema bolesnim zatvorenicima potpuno mizeran.

Lečeći generala Sretena Lukića u Hagu, otkrio je da je ponašanje nadležnih za krivičnu prijavu.

- Mogu da kažem o načinu i ophođenju u Hagu prema pacijentima. To je krivično ponašanje, koje zaslužuje tužbu. Zbog njihove nebrige mnogi su imali i smrtni ishod. Ne postoji zatvorska bolnica, već jedna ambulanta 3x3, koju vodi sestra. Lekar dolazi formalno jedanput nedeljno, a tu je samo jedna sestra koja deli lekove. Zatvorska ambulanta ne postoji, a kamoli zatvorska bolnica - istakao je čuveni kardiohirurg i dodao:

- Osnovna stvar je da u tome učestvuju lekari iz Srbije. Kada je bilo pitanje odlaska Sretena Lukića za Hag, mi smo medicinski obrazložili da on nije spreman za to. Meni su došla dvojica lekara koja su napisala da on može da putuje, mi smo opet dokazali da ne može. Odnos prema našim zatvorienicima je mizeran - kaće prof. dr Miljko Ristić, kardiohirurg.

On ističe da je potpuno izgubio poverenje u lekarsku etiku Haga, a procedura zavisi od zatvorskih vlasti.

- Zatvorske vlasti ne mogu da utiču na promenu terapije, a ako su adekvatni argumenti nema razloga da se ne ispoštuje - kaže dr Ristić.

