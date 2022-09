VULIN: Ja sam za razgraničenje i srpsko ujedinjenje, za srpski svet!

Jedina trajna garancija mira na Balkanu jeste razgraničenje Srba i Šiptara na Kosovu i Metohiji. Dokle god su Srbi na Kosovu i Metohiji taoci zločinaca iz Prištine i dokle god država Srbija nema svakodnevnu praktičnu mogućnost da uredi njihov život, da ih zaštiti i čuva, sve do tada će i država Srbija biti ucenjena i zaustavljana u svakom razvoju i napretku, rekao je ministar Unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

''Dokle god ne izborimo razgraničenje na Kosovu i Metohiji, sve do tada nećemo moći da branimo i Republiku Srpsku, Srbe gde god da žive, ali i samu Srbiju. Proces ujedinjenja Srba je počeo i ne može se zaustaviti, ne zato što to žele političari, možda taj proces najmanje žele političari, već zato što je to prirodna potreba srpskog naroda, bar onoliko koliko je političko i svako drugo jedinstvo bilo potreba nemačkog, ruskog, italijanskog, pa i albanskog naroda. Razgraničenje sa Šiptarima na Kosovu i Metohiji je brana Velikoj Albaniji, jer ako se ne dozvoli ujedinjenje Srba, neće biti moguće ni ujedinjenje Albanaca. Sve što se dozvoli Albancima, mora se dozvoliti i Srbima. Zato, ja sam za razgraničenje i srpsko ujedinjenje, za srpski svet", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, komentarišući dešavanja na posebnoj sednici Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji i napade i laži poslanika opozicije da predsednik Vučić i država Srbija nemaju politiku za KiM, ponovivši svoj lični stav da je on za razgraničenja sa Šiptarima na KiM.

Autor: