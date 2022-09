Simić: Nema boljeg trenutka za posetu premijerke KiM

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić ocenio je danas da nema boljeg trenutka za posetu premijerke Ane Brnabić Kosovu i Metohiji i da se građanima južne pokrajine na taj način šalje poruka da nisu zaboravljeni i da država Srbija nastavlja da im pruža punu podršku.

Simić za Tanjug kaže da poseta bilo kog zvaničnika naše zemlje građanima znači mir, a da dolazak predsednice Vlade ima značaj pre svega zbog velikog broja projekata koji, kako navodi, znače život za Srbe na KiM, a realizuju se zahvaljujući Vladi Srbije, predsedniku Aleksandru Vučiću i premijerki.

Srbi na Kosmetu očekuju da poseta protekne u najboljem redu, kaže Simić i dodaje da će politički predstavnici Srba insistirati u razgovorima sa premijerkom da se nastavi ulaganje u projekte, da se borba za prava i interese srpskog naroda u dijalogu sa Prištinom nastavi na isti način kao što je i do sada vođena.

"Poslaćemo jasnu poruku da mi verujemo samo u državu Srbiju, da je to jedino naša zemlja, da verujemo predsedniku Vučiću, našem državnom rukovodstvu i zahtevaćemo da se ulaganje u srpske opštine, sela, nastavi istim intenzitetom kao što je bilo do sada, kao što je to u prethodnih nekoliko godina", navodi.

Premijerka će na teritoriju KiM ući sa ličnom kartom, a Simić kaže da će legitimisanje biti kao da je u bilo kom drugom delu Srbije.

U južnoj pokrajini, kako kaže, moći će da vidi veliki broj projekata u kojima je najdirektnije učestvovala, a koji su unapredili život Srba na KiM.

Simić ističe da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ne može da sakrije bes zbog svega onoga što državno rukovodstvo Srbije čini kako bi se stabilizovale prilike na terenu.

"Kurti očekuje da ovde bude tenzija, problema, haosa, a sve to zahvaljujući njegovim jednostranim potezima. Mi smo zainteresovani za mir i to je glavna poruka koju srpski narod očekuje da čuje od premijerke, kao i da će se nastaviti snažno ulaganje koje će omogućiti bolji život građana, više radnih mesta, ostanak i opstanak Srba na ovim prostorima", naglašava potpredsednik Srpske liste.

Ističe da nema boljeg trenutka za ovu posetu i da su predstavnici Srpske liste i čitavog naroda zahvalni premijerki što dolazi u ovako delikatnom trenutku da pruži podršku narodu i pomogne svima njima da prebrode period koji dolazi, pre svega zbog pregovora koji predstoje u vezi sa registarskim oznakama.

Dok je Prištini namera izazivanje tenzija i nestabilnosti, Srbima je glavni fokus kako sačuvati mir, sigurnost naših građana, naglašava Simić i dodaje da je u tom smislu ohrabrujuća poseta premijerke Brnabić Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću i Zvečanu.

Naglašava da će na sastancima sa premijerkom biti prisutni i politički predstavnici srpskog naroda sa juga Kosova i Metohije i to iz svih opstina, mesta i sela u kojima Srbi danas žive, a koji će moći da prenesu i poruke Srba južno od reke Ibra.

Premijerka posetu južnoj srpskoj pokrajini započinje obilaskom multimedijalnog duhovnog centra u Kosovskoj Mitrovici koji je izgrađen zahvaljujući snažnom angažovanju direktora Kancelarije za KiM Petra Petkovića i Vlade Srbije, a na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, navodi Simić i dodaje da će Brnabić nakon toga obići manastir Banjska i Rajski sportsko - rekreativni centar, kao i porodice u Leposaviću i to i one socijalno ugrožene kojima je neophodna pomoć, ali i one koje su investirale svoj novac i i upošljavaju na svojim gazdinstvima desetine ljudi.

Simić navodi da očekuju da vladin tim nastavi sa zalaganjem da se sačuva mir jer, ističe, mir im je preko potreban i to je preduslov za bilo koje drugo pitanje - ekonomsko, socijalno.

Dodaje da će predstavnici svih opština u kojima žive Srbi na KiM pripremiti projekte koje bi trebalo da Vlada odobri u narednom periodu i omogući njihovo finansiranje.

Očekuju da će se nastaviti sa finansiranjem projekata koji su u prethodnom periodu odobreni i to pre svega Kliničko - bolničkog centra u Gračanici, ali i drugih koji, kako kaže Simić, znače bolji život za Srbe, pre svega u oblasti obrazovanja, zdravstva, infrastrukture.



Autor: