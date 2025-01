Simić: Usvojena žalba Srpske liste, danas očekujemo sednicu CIK-a

Član Predsedništva Srpske liste (SL) Igor Simić izjavio je jutros da je usvojena žalba SL na sastav biračkih odbora i da očekuje da se danas održi nova sednica Centralne izborne komisije na kojoj bi se formirali novi birački odbori.

- Naša žalba po pitanju sastava izbornih odbora je usvojena i to sa nekoliko sati zakašnjenja jer ni u oni u Prištini ne znaju šta da rade i koju prepreku da stave ispred Srpske liste da bi učestvovali na ovim izborima. Predstoji nova sednica CIK-a na kojoj se moraju formirati birački odbori u skladu sa zakonima i izbornim pravilima koja su na snazi - kazao je Simić za Javni servis.

On je izrazio očekivanje da će se to desiti danas s obzriom na rokove za prijavu članova biračkih odbora, a to je nešto što Srpska lista ne sme da prepustiti slučaj.

Srpska lista, kako je naglasio ima za cilj da okupi sve Srbe i sačuva jedinstvo i slogu.

Simić je rekao da se predizborna kampanja u AP Kosovo i Metohija vodi u teškim uslovima.

Istakao je da Srpska lista mora da kontroliše ceo izborni proces i sednicu centralne izborne komisije u Prištini na kojoj će biti formirani birački odbori, navodeći da očekuje da će ta sednica biti održana danas.

Simić je naveo da postoji sumnja da Srpska lista ne bude pokradena na izborima.

Istakao je da su Srbi u AP Kosovo i Metohija politički pismeni i da razumeju situaciju, kao i da svi treba da stanu pod barjak Srpske liste i države Srbije i glasaju za Srpsku listu na izborima 9. februara.

Simić je istakao da je Srpska lista u prethodnih 12 godina preživela sve pritiske od režima u Prištini, kao i da nije nikada odustala od borbe za interese srpskog naroda.

Naveo je da bez podrške zvaničnog Beograda i predsednika Srbije Aleksandra Vučića srpski narod ne bi mogao da opstane u AP Kosovo i Metohija.

- Iza SL stoje rezultati i dela - naveo je Simić.

Istakao je da Srbi moraju da se ujedine da bi opstali u AP Kosovo i Metohija u ovim danima koji su, kako je rekao, možda najteži od 1999. godine, kao i da pomoć mogu da očekuju samo od zvaničnog Beograda.

Autor: Marija Radić